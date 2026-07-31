Våt- og tørrstøvsuger NT 30/1 Tact Te Basic M
NT 30/1 Tact Te Basic M fjerner trygt og pålitelig finstøv i støvklasse M, som ofte finnes på byggeplasser. Kompakt våt- og tørrstøvsuger med 30-liters beholder.
Daglig, tøft arbeid på byggeplasser og i verksteder stiller høye krav til både håndverkere og utstyr. Vår NT 30/1 Tact Te våt- og tørrstøvsuger oppfyller disse kravene med 30 L tank, robuste metallhjul og støtfanger, samt det velprøvde Tact filterrengjøringssystemet som sikrer uavbrutt suging av store mengder svevestøv. Det fukt- og råtebestandige PES flatfilteret bidrar også til et støvfritt arbeidsmiljø. Maskinen er brukervennlig og har enkle valg av sugeinnstillinger takket være vribryter og trillløs hastighetskontroll. Maskinen leveres med tilbehør som lagres på maskinen. Te-versjonene er utstyrt med strømuttak og automatisk av-/ på funksjon som forenkler arbeid med el-verktøy. Maskinen er klargjort med antistatisk system som standard (Jordet strømledning). Merk: Maskinen leveres med vanlig sugeslange og bend. Antistatisk slange og bend kan kjøpes som tilleggsutstyr for full antistatisk funksjon, alternativt kan du velge en våt- og tørrstøvsuger som har dette i leveransen.
Egenskaper og fordeler
Tact sensorstyrt filtersystem for rengjøringGaranterer maksimal sugekraft og filterkapasitet. Optimal, behovsstyrt frekvens for filterrensing. Minimert støynivå.
Testet filtreringseffektivitet på 99,9 prosentFjerner så godt som alt fint støv og sikrer rene og trygge omgivelser på arbeidsplassen.
Komplett antistatisk system som omfatter strømførende tilbehørØkt brukersikkerhet. Leder bort elektrostatisk ladning. Beskyttelse mot elektrostatisk utladning.
Strømuttak for el-verktøy med automatisk bryter for start og stopp
- Elektroverktøy kobles enkelt til støvsugeren.
- Enkel betjening takket være den automatiske av/på-funksjonen.
- Energieffektiv: Støvsugeren slår seg av automatisk.
Sikkerhetsstøvsuger for støvklasse M.
- Filtreringseffektivitet på 99,9 %.
- Elektronisk volumstrømovervåking.
- Sikrer rene og trygge arbeidsplasser.
Våt- og tørr flatfilter
- Sertifisert for støvklasse M. Støvseparasjonsgrad: 99,9 %.
- PES-fibermateriale: råtebestandig og slitesterk.
- Effektiv støvsuging selv med store mengder smuss og væske.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftmengde (l/s)
|74
|Støvsuger (mBar/kPa)
|273 / 27,3
|Beholderkapasitet (l)
|30
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 1380
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Lengde på ledning (m)
|7,5
|Kabelmateriale
|Gummi
|Lydnivå (dB)
|69
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|14,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|18,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|560 x 370 x 580
Scope of supply
- Sugeslange type: elektrisk ledende
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 550 mm
- Sugesrør materiale: Rustfritt stål
- Vinkelrør: elektrisk ledende
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Fleece
- Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 300 mm
- Fugemunnstykke
- Kobling for elektrovektøy
- Flatfilter: PES med PTFE-belegg
- PE plastpose for støvfri avhending: 1 Stk
Utstyr
- Automatisk på/av-bryter for elektroverktøy
- Antistatisk system
- Solid støtfanger
- Beskyttelsesklasse: L
- Hjul med brems
- Filterrensing: Sensorstyrt, behovsorientert Tact-filterrengjøring
- Støvklasse: M
- Beholdermateriale: Plast
Videoer
Bruksområder
- Sikkerhetssuger i støvklasse M for alle bruksområder med fint støv
- For støvsuging av fint støv og grovt smuss
- For støvsuging av væsker og vått smuss
- For utsuging av alle typer steinstøv, trestøv, keramisk støv m.m.
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