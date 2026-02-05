Våt- og tørrstøvsuger NT 40/1 Tact Bs
Vår NT 40/1 Tact Bs bakeristøvsuger ble utviklet spesifikt for de spesielle behovene til bakerier og konditorier. Støvsugeren håndterer enkelt store mengder fint støv.
Bakere og konditorer kan trekke et lettelsens sukk med vår bakeristøvsuger NT 40/1 Tact Bs. Det være seg gulv, maskiner eller annet utstyr – og med det rette tilbehøret også bakerovnen: Støvsugeren takler enkelt alle utfordringer som venter på bakeriet. Med de solide låseklaffene i metall er den sertifisert som eksplosjonssikker maskin og er derfor perfekt til støvsuging av potensielt helseskadelig melstøv. Den automatisk rengjøringen av Tact-filteret sikrer ikke bare konstant høy sugekraft, men gjør det også mulig å støvsuge store mengder fint støv. Det er ekstremt enkelt å betjene støvsugeren med dreiebryteren i midten. Den robuste beholderen gjør at den også tåler tøffere bruk, og støvsugeren er svært lett å transportere takket være det ergonomiske skyvehåndtaket som er standard.
Egenskaper og fordeler
Ideell for bruk i bakerier og konditorierValgfrie tilbehørssett spesialutviklet for bruk i bakerier
Solide låseklaffer i metallSertifisert som eksplosjonssikker Godkjent for støvsuging av potensielt farlig støv.
Varmebestandig PES flatfilterTillater støvsuging av problematisk støv i bakerier.
Praktisk oppbevaring for spesialtilbehør
- Gjør det mulig å bære rengjøringssett med vanskelige former, for rengjøring av ovner.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftmengde (l/s)
|74
|Støvsuger (mBar/hPa)
|273 / 27,3
|Beholderkapasitet (l)
|40
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 1380
|Standard nominell bredde ( )
|DN 40
|Lengde på ledning (m)
|7,5
|Lydnivå (dB)
|68
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|16,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|19,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|650 x 370 x 1100
Scope of supply
- Fugemunnstykke
- Flatfilter: PES med PTFE-belegg
- Skyvehåndtak
Utstyr
- Automatisk stopp ved maks nivå
- Beholdermateriale: Plast
- Solid støtfanger
- Beskyttelsesklasse: II
- Hjul med brems
- Klargjort for antistatisk system
Bruksområder
- Ideell for rengjøring av ovner, gulv, maskiner og utstyr i bakerier
