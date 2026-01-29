Våt- og tørrstøvsuger NT 40/1 Tact Te L
NT 40/1 Tact Te er kompakt og enkel å transportere. Våt- og tørrstøvsugeren kommer med Tact-filterrensesystem og 40-liters beholder med støtfanger for lang og uavbrutt drift.
Våt- og tørrstøvsugeren NT 40/1 Tact Te er den ideelle maskinen for alle som legger like stor vekt på en beholder med stor kapasitet, som en maskin med stor smidighet. Den robuste 40-liters tanken med god plass til alle typer støv og smuss, fra fin til grov, så vel som væsker, har også en støtfanger og trinsehjul av metall. Uavbrutte og lange arbeidsintervaller er mulig når som helst. Dette sikres nettopp takket være Tact-filterrensesystemet og det fuktighetsresistente, flate foldefilteret (PES). Maskinen har praktiske betjeningselementer, som den nye sentrale dreiebryteren for valg av sugeinnstilling, justerbar hastighet og integrert strømuttak. Den kompakte størrelsen gjør maskinen lett å håndtere og transportere. Et ergonomisk trykkhåndtak som lett kan monteres og demonteres, er tilgjengelig som tilvalg. Enten maskinen brukes i produksjonsanlegg på byggeplassen eller andre steder vil brukeren dra nytte av det nyutviklede tilbehøret som kan lagres direkte på og i maskinen.
Egenskaper og fordeler
Sugeslangeforbindelse i maskinhodetSugeslangeporten i maskinhodet gir en større brukbar beholderkapasitet. Enkel tømming av beholderen ved tilkobling av slangen og maskinhodet.
Lagringshylle og festealternativerVerktøykasser kan plasseres på det flate maskinhodet uten å gli takket være gummierte overflater. Muliggjør sikker festing med konvensjonelle forankringsbånd.
Valgfritt trykkhåndtakDet valgfrie trykkhåndtaket kan monteres raskt og enkelt for praktisk transport til bruksstedet.
Fuktresistent PES flattplissert filter
- PES flatt plissert filter for støvklasse M fanger pålitelig 99,9 prosent av alle partikler.
- Det er ikke nødvendig å endre PES-filteret for verken våt- eller tørrsuging.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftmengde (l/s)
|74
|Støvsuger (mBar/hPa)
|273 / 27,3
|Beholderkapasitet (l)
|40
|Beholdermateriale
|Plast
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 1380
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Lengde på ledning (m)
|7,5
|Lydnivå (dB)
|68
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|14,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|19
|Mål (L x B x H) (mm)
|560 x 370 x 655
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 4 m
- Vinkelrør: Plast
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 550 mm
- Sugesrør materiale: Rustfritt stål
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Fleece
- Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 360 mm
- Fugemunnstykke
- Kobling for elektrovektøy
- Flatfilter: PES med PTFE-belegg
Utstyr
- Automatisk stopp ved maks nivå
- Automatisk på/av-bryter for elektroverktøy
- Klargjort for antistatisk system
- Filterrensing: Tact automatisk filterrensesystem
- Solid støtfanger
- Beskyttelsesklasse: L
- Hjul med brems
Videoer
Bruksområder
- Egnet for våt- og tørrsuging
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.