Våt- og tørrstøvsuger NT 50/1 Tact Te L
Profesjonell våt- og tørrstøvsuger NT 50/1 Tact Te L med omfattende funksjoner. Denne inkluderer en 50-liters beholder med justerbart skyvehåndtak og avløpsslange, samt en integrert stikkontakt.
Fint støv, grovt smuss, væsker: Vår våt- og tørrstøvsuger NT 50/1 Tact Te L kan virkelig håndtere alt. Med sin 50-liters beholder med støtfanger, svingbare metallhjul og en oljebestandig avløpsslange, samt et høydejusterbart skyvehåndtak, er den ideell for rengjøring av arbeidsstasjoner og maskiner i produksjon, verksteder og på byggeplasser. Dette gjør den ideell for spesielt krevende kunder innen industri og bygg og anlegg som er avhengige av profesjonelle maskiner hver dag og verdsetter uavbrutt, støvfritt arbeid. Dette sikres blant annet av det velprøvde Tact-filterrengjøringssystemet og det fuktbestandige PES-flatfilteret. En integrert strømuttak på maskinen med automatisk av- og påslagsfunksjon gjør det enklere å jobbe med elektroverktøy, mens den sentrale dreiebryteren lar deg enkelt velge sugeprogrammer, og hastigheten kan justeres trinnløst med en separat dreieknapp. Et omfattende utvalg av tilbehør er også inkludert som standard og kan praktisk oppbevares i den integrerte oppbevaringsfunksjonen for sugeslange og tilbehør.
Egenskaper og fordeler
Justerbart ergonomisk trykkhåndtakDet justerbare trykkhåndtaket tilpasses operatørens ønsker. Trykkhåndtaket kan enkelt foldes bort for å spare plass ved lagring av maskinen.
Oljebestandig avløpsslangeOljebestandig, integrert avløpsslange for enkel tømming av væsker.
Bred gulvdyseGulvmunnstykke med penselstrimmel og sugerinnsatser for uanstrengt veksling mellom våt- og tørrstøvsuging.
Sentral rotasjonsbryter
- Praktisk bytte via sentral rotasjonsbryter.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftmengde (l/s)
|74
|Støvsuger (mBar/kPa)
|273 / 27,3
|Beholderkapasitet (l)
|50
|Beholdermateriale
|Plast
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 1380
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Lengde på ledning (m)
|7,5
|Lydnivå (dB)
|68
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|18,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|24
|Mål (L x B x H) (mm)
|640 x 370 x 1045
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 4 m
- Vinkelrør: Plast
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 550 mm
- Sugesrør materiale: Rustfritt stål
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Fleece
- Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 360 mm
- Fugemunnstykke
- Kobling for elektrovektøy
- Tappeslange (oljebestandig)
- Flatfilter: PES med PTFE-belegg
- Skyvehåndtak
Utstyr
- Støvklasse: L
- Automatisk stopp ved maks nivå
- Automatisk på/av-bryter for elektroverktøy
- Klargjort for antistatisk system
- Filterrensing: Tact automatisk filterrensesystem
- Solid støtfanger
- Beskyttelsesklasse: L
- Hjul med brems
Videoer
Bruksområder
- Egnet for våt- og tørrsuging
Tilbehør
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