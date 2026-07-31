Våt- og tørrstøvsuger NT 55/2 Tact² Me I
Høytytende støvsuger med Tact² automatisk filterrengjøring og nedfellbar beholder i rustfritt stål
NT 55/2 Tact² Me I er en del av toppklassen av profesjonelle våt- og tørrstøvsugere fra Kärcher. Maskinen er utstyrt med en videreutvikling av det velprøvde Tact-systemet for filterrengjøring og oppnår maksimal produktivitet. Den innovative våt- og tørrstøvsugeren har to motorer og imponerer med konstant høy sugekraft. Maskinen overbeviser også med filtrenes ekstra lange levetid. For kontinuerlig, uavbrutt arbeid uten konstant tanke på filterbytte. Våt- og tørrstøvsugeren er egnet for både fjerning av store mengder fint støv, samt fjerning av grovt smuss og vann. Klassiske bruksområder inkluderer byggebransjen, næringsmiddelsektoren, bilindustrien eller industrien generelt.
Egenskaper og fordeler
Nedsettingsmekanisme
- Enkel heving og senking av beholderen.
- Kun beholderen tas ut for tømming. Enheten og chassiset forblir på bruksstedet.
Ekte våt- og tørr støvsuger
- Ved oppsug av væsker slår vakuumet seg automatisk ved maksimalt fyllingsnivå, takket være automatisk nivåkontroll.
Mobil beholder av rustfritt stål
- Den deponerte beholderen kan enkelt fjernes fra kabinettet og kjøres til avhending/tømming.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftmengde (l/s)
|2 x 74
|Støvsuger (mBar/kPa)
|254 / 25,4
|Beholderkapasitet (l)
|55
|Beholdermateriale
|Rustfritt stål
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 2760
|Standard nominell bredde ( )
|DN 40
|Lengde på ledning (m)
|10
|Lydnivå (dB)
|73
|Farge
|Sølv
|Vekt uten tilbehør (kg)
|43
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|51,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|710 x 570 x 1070
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 4 m
- Sugeslange type: elektrisk ledende
- Vinkelrør: elektrisk ledende
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 550 mm
- Sugesrør materiale: Rustfritt stål
- Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 360 mm
- Fugemunnstykke
- Flatfilter: Materiale av cellulosefiber
- Skyvehåndtak
Utstyr
- Automatisk stopp ved maks nivå
- Klargjort for antistatisk system
- Filterrensing: Automatisk Tact²-filterrensesystem
- Beskyttelsesklasse: L
- Hjul med brems
Videoer
Tilbehør
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