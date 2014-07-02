Våt- og tørrstøvsuger NT 65/2 Tact² Tc

Kärcher Tact²-systemene er svært populære både som spesialsystemer og som all-round-maskiner takket være høy smidighet og utmerket ytelse, i tillegg til solid konstruksjon og et stor antall praktiske designegenskaper. Modeller med karosseri som kan vippes er spesielt effektive i industrielle omgivelser, der det er behov for fjerning av væsker, smuss og rusk.

Kärcher presenterer Tact² – den nye toppklassen innen profesjonelle våt- og tørrstøvsugere. Denne utvidelsen av den populære Tact-serien med helautomatisk filterrens, oppnår den høyeste produktiviteten til dags dato. Tact² har to motorer som sørger for konsistent høy sugekraft. Med det forbedrede filteret trenger du ikke tenke på filterbytte hele tiden. NT-støvsugere fra Kärcher med Tact², er komplette systemer som ikke bare er utmerkede til å fjerne store mengder fint støv, men som også kan håndtere smuss, rusk og vann. De forskjellige alternativene i denne serien med støvsugere, gjør at vi kan levere den ideelle løsningen uansett bruksområde og når det er behov for konstant høy sugekraft, enten det er innen industri, bygg- og anlegg, bil- og transportbransjen eller matvareindustrien.

Egenskaper og fordeler
Våt- og tørrstøvsuger NT 65/2 Tact² Tc: Vippbart chassis med beholderlås
Vippbart chassis med beholderlås
Beholderen er sikkert festet til chassis til enhver tid.
Våt- og tørrstøvsuger NT 65/2 Tact² Tc: Alt lett tilgjengelig
Alt lett tilgjengelig
Det er praktisk for to personer å bære og tømme beholderen.
Våt- og tørrstøvsuger NT 65/2 Tact² Tc: Sugerør og gulvmunnstykke kan oppbevares i alle retninger i tilbehørsholderne
Sugerør og gulvmunnstykke kan oppbevares i alle retninger i tilbehørsholderne
Enkel tilgang fra alle sider. Rikelig med lagringsplass til en 4 meter lang slange og en 10 meter lang strømledning i gummi.
Tappeslange for å tappe væsker
  • -
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Luftmengde (l/s) 2 x 74
Støvsuger (mBar/hPa) 254 / 25,4
Beholderkapasitet (l) 65
Beholdermateriale Plast
Nominell inngangseffekt (W) maks. 2760
Standard nominell bredde ( ) DN 40
Lengde på ledning (m) 10
Lydnivå (dB) 73
Farge antrasitt
Vekt uten tilbehør (kg) 27,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 35,4
Mål (L x B x H) (mm) 685 x 560 x 905

Scope of supply

  • Sugeslange lengde: 4 m
  • Sugeslange type: elektrisk ledende
  • Vinkelrør: elektrisk ledende
  • Antall sugesrør: 2 Stk
  • Sugesrør lengde: 550 mm
  • Sugesrør materiale: Rustfritt stål
  • Antall filterposer: 1 Stk
  • Filterpose materiale: Papir
  • Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 360 mm
  • Fugemunnstykke
  • Tappeslange (oljebestandig)
  • Flatfilter: PES med PTFE-belegg
  • Vippekabinett
  • Skyvehåndtak

Utstyr

  • Automatisk stopp ved maks nivå
  • Antistatisk system
  • Filterrensing: Automatisk Tact²-filterrensesystem
  • Solid støtfanger
  • Beskyttelsesklasse: L
  • Hjul med brems
Våt- og tørrstøvsuger NT 65/2 Tact² Tc

