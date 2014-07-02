Våt- og tørrstøvsuger NT 75/2 Tact² Me
Kärcher Tact²-systemene er svært populære både som spesialsystemer og som all-round-maskiner takket være høy smidighet og utmerket ytelse, i tillegg til solid konstruksjon og et stor antall praktiske designegenskaper. NT 75/2 Tact² Me leveres med hele antistatisk-pakken som standard. Systemet håndterer store mengder med støv.
Kärcher presenterer Tact² – den nye toppklassen innen profesjonelle våt- og tørrstøvsugere. Denne utvidelsen av den populære Tact-serien med helautomatisk filterrens, oppnår den høyeste produktiviteten til dags dato. Tact² har to motorer som sørger for konstant høy sugekraft. Med det forbedrede filteret trenger du ikke tenke på filterbytte hele tiden. NT-støvsugere fra Kärcher med Tact², er komplette systemer som ikke bare er utmerkede til å fjerne store mengder fint støv, men som også kan håndtere smuss, rusk og vann. De forskjellige alternativene i denne serien med støvsugere, gjør at vi kan levere den ideelle løsningen uansett bruksområde når det er behov for konstant høy sugekraft, enten det er innen industri, bygg- og anlegg, bil- og transportbransjen eller matvareindustrien.
Egenskaper og fordeler
Enkel å flytte påJusterbart skyvehåndtak og store hjul forenkler transport selv på ujevn underlag.
Smart oppbevaring av tilbehørF.eks. kan gulvmunnstykket raskt festes begge veier.
Automatisk Tact²-filterrensesystemFlatfilteret rengjøres med en kraftig luftutblåsning og kan fjernes fra den rene siden. Filteret blokkeres ikke av fint støv. En konstant høy luftstrøm opprettholdes.
Praktisk oppbevaring
- Verktøy, mindre deler og flasker kan oppbevares på maskinens eget lagringsområde.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftmengde (l/s)
|2 x 74
|Støvsuger (mBar/hPa)
|254 / 25,4
|Beholderkapasitet (l)
|75
|Beholdermateriale
|Rustfritt stål
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 2760
|Standard nominell bredde ( )
|DN 40
|Lengde på ledning (m)
|10
|Lydnivå (dB)
|73
|Farge
|Sølv
|Vekt uten tilbehør (kg)
|27,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|35
|Mål (L x B x H) (mm)
|630 x 545 x 920
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 4 m
- Sugeslange type: elektrisk ledende
- Vinkelrør: elektrisk ledende
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 550 mm
- Sugesrør materiale: Rustfritt stål
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Papir
- Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 360 mm
- Fugemunnstykke
- Tappeslange (oljebestandig)
- Flatfilter: Materiale av cellulosefiber
- Skyvehåndtak
Utstyr
- Automatisk stopp ved maks nivå
- Antistatisk system
- Filterrensing: Automatisk Tact²-filterrensesystem
- Solid støtfanger
- Beskyttelsesklasse: L
- Hjul med brems
