Kärcher Tact²-systemene er svært populære både som spesialsystemer og som all-round-maskiner takket være høy smidighet og utmerket ytelse, i tillegg til solid konstruksjon og et stor antall praktiske designegenskaper. NT 75/2 Tact² Me leveres med hele antistatisk-pakken som standard. Systemet håndterer store mengder med støv.

Kärcher presenterer Tact² – den nye toppklassen innen profesjonelle våt- og tørrstøvsugere. Denne utvidelsen av den populære Tact-serien med helautomatisk filterrens, oppnår den høyeste produktiviteten til dags dato. Tact² har to motorer som sørger for konstant høy sugekraft. Med det forbedrede filteret trenger du ikke tenke på filterbytte hele tiden. NT-støvsugere fra Kärcher med Tact², er komplette systemer som ikke bare er utmerkede til å fjerne store mengder fint støv, men som også kan håndtere smuss, rusk og vann. De forskjellige alternativene i denne serien med støvsugere, gjør at vi kan levere den ideelle løsningen uansett bruksområde når det er behov for konstant høy sugekraft, enten det er innen industri, bygg- og anlegg, bil- og transportbransjen eller matvareindustrien.

Egenskaper og fordeler
Justerbart skyvehåndtak og store hjul forenkler transport selv på ujevn underlag.
F.eks. kan gulvmunnstykket raskt festes begge veier.
Flatfilteret rengjøres med en kraftig luftutblåsning og kan fjernes fra den rene siden. Filteret blokkeres ikke av fint støv. En konstant høy luftstrøm opprettholdes.
Praktisk oppbevaring
  • Verktøy, mindre deler og flasker kan oppbevares på maskinens eget lagringsområde.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Luftmengde (l/s) 2 x 74
Støvsuger (mBar/hPa) 254 / 25,4
Beholderkapasitet (l) 75
Beholdermateriale Rustfritt stål
Nominell inngangseffekt (W) maks. 2760
Standard nominell bredde ( ) DN 40
Lengde på ledning (m) 10
Lydnivå (dB) 73
Farge Sølv
Vekt uten tilbehør (kg) 27,8
Vekt inkludert emballasje (kg) 35
Mål (L x B x H) (mm) 630 x 545 x 920

Scope of supply

  • Sugeslange lengde: 4 m
  • Sugeslange type: elektrisk ledende
  • Vinkelrør: elektrisk ledende
  • Antall sugesrør: 2 Stk
  • Sugesrør lengde: 550 mm
  • Sugesrør materiale: Rustfritt stål
  • Antall filterposer: 1 Stk
  • Filterpose materiale: Papir
  • Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 360 mm
  • Fugemunnstykke
  • Tappeslange (oljebestandig)
  • Flatfilter: Materiale av cellulosefiber
  • Skyvehåndtak

Utstyr

  • Automatisk stopp ved maks nivå
  • Antistatisk system
  • Filterrensing: Automatisk Tact²-filterrensesystem
  • Solid støtfanger
  • Beskyttelsesklasse: L
  • Hjul med brems
Videoer

