Våt- og tørrstøvsuger NT 75/2 Tact² Me Tc
Stor mobilitet og mye kraft, utholdenhet, robusthet og et stort antall praktisk tilbehør, gjør at Tact²-støvsugere fra Kärcher, er etterspurt både som spesialmaskiner og all-roundere. Modellene med karosseri som kan vippes har fordeler, spesielt ved bruk i industrien og innen avfallshåndtering for væsker og grov smuss.
Kärcher presenterer Tact² – den nye toppklassen innen profesjonelle våt- og tørrstøvsugere. Denne utviklingen av det etablerte Tact-systemet for filterrensing oppnår helt nye produktivitetsnivåer. Maskinen har konstant høy sugekraft takket være to motorer, og et filter med langt levetid for kontinuerlig arbeid uten å måtte tenke på filterbytter. NT-støvsugere fra Kärcher med Tact², er komplette systemer for fjerning av store mengder fint støv, men også grov smuss og vann. Denne serien med støvsugere leverer optimale løsninger for mange bruksområder der konstant høy sugekraft er viktig, som innen industri, bygg- og anlegg, bil- og transportbransjen eller matvareindustrien.
Egenskaper og fordeler
Vippbart chassis med beholderlåsBeholderen er sikkert festet til chassis til enhver tid.
Tappeslange for å tappe væsker-
Sugerør og gulvmunnstykke kan oppbevares i alle retninger i tilbehørsholderneEnkel tilgang fra alle sider. Rikelig med lagringsplass til en 4 meter lang slange og en 10 meter lang strømledning i gummi.
Vippbart chassis for enkel fylling og tømming
- Beholderen vippes enkelt bakover for å tømmes.
- God stabilitet for enkel tømming.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftmengde (l/s)
|2 x 74
|Støvsuger (mBar/hPa)
|254 / 25,4
|Beholderkapasitet (l)
|75
|Beholdermateriale
|Rustfritt stål
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 2760
|Standard nominell bredde ( )
|DN 40
|Lengde på ledning (m)
|10
|Lydnivå (dB)
|73
|Farge
|Sølv
|Vekt uten tilbehør (kg)
|29
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|36,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|685 x 560 x 920
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 4 m
- Sugeslange type: elektrisk ledende
- Vinkelrør: elektrisk ledende
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 550 mm
- Sugesrør materiale: Rustfritt stål
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Papir
- Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 360 mm
- Fugemunnstykke
- Tappeslange (oljebestandig)
- Flatfilter: PES med PTFE-belegg
- Vippekabinett
- Skyvehåndtak
Utstyr
- Automatisk stopp ved maks nivå
- Antistatisk system
- Filterrensing: Automatisk Tact²-filterrensesystem
- Solid støtfanger
- Beskyttelsesklasse: II
- Hjul med brems
Bruksområder
- Egnet for våt- og tørrsuging
