Dampstrykejern 6007
Dampstrykejern av høy kvalitet med rustfritt stål på strykesålen.
Kan brukes sammen med Kärcher dampvaskere. Stryking med dampvasker gjør at man bruker halvparten av tiden på å stryke. Dampteknologien sammen med strykesålen gjør det enkelt å stryke selv de enkleste tekstiler. Strykejernet har kontinuerlig damp i tillegg til intervallfunksjon.
Egenskaper og fordeler
Dampstrøm over hele strykesålen
- Jevn dampstrøm over hele strykesålen
Funksjon for kontinuerlig damptilførsel
- Kontinuerlig damptilførsel for rask og enkel stryking av mye stoff som f.eks. duker, sengetøy og gardiner
Strykesåle i rustfri stål
- Strykejernet glir lett
Funksjon for kontinuerlig damptilførsel
- 50 % hurtigere stryking av tekstiler
Funksjon for damptilførsel i intervaller
Temperaturregulering
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|Gul
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|297 x 147 x 180
Kompatible maskiner
Utgåtte produkter
Bruksområder
- Klær som tåler stryking.