Dampstrykejern 6007

Dampstrykejern av høy kvalitet med rustfritt stål på strykesålen.

Kan brukes sammen med Kärcher dampvaskere. Stryking med dampvasker gjør at man bruker halvparten av tiden på å stryke. Dampteknologien sammen med strykesålen gjør det enkelt å stryke selv de enkleste tekstiler. Strykejernet har kontinuerlig damp i tillegg til intervallfunksjon.

Egenskaper og fordeler
Dampstrøm over hele strykesålen
  • Jevn dampstrøm over hele strykesålen
Funksjon for kontinuerlig damptilførsel
  • Kontinuerlig damptilførsel for rask og enkel stryking av mye stoff som f.eks. duker, sengetøy og gardiner
Strykesåle i rustfri stål
  • Strykejernet glir lett
Funksjon for kontinuerlig damptilførsel
  • 50 % hurtigere stryking av tekstiler
Funksjon for damptilførsel i intervaller
Temperaturregulering
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge Gul
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,8
Mål (L x B x H) (mm) 297 x 147 x 180
Bruksområder
  • Klær som tåler stryking.