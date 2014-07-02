Flammeovervåkingssett for HDS mellom- og superklasse

Mer sikkerhet takket være ABS HDS M/S flammeovervåkingssystem: En lyssensor overvåker brennerflammen. Drivstofftilførselen slås av automatisk hvis flammen slukker.

Mer sikkerhet takket være ABS HDS M/S flammeovervåkingssystem: En lyssensor overvåker brennerflammen. Drivstofftilførselen slås av automatisk hvis flammen slukker.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Vekt inkludert emballasje (kg) 0,3
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