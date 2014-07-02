Flammeovervåkingssett for HDS mellom- og superklasse
Mer sikkerhet takket være ABS HDS M/S flammeovervåkingssystem: En lyssensor overvåker brennerflammen. Drivstofftilførselen slås av automatisk hvis flammen slukker.
Mer sikkerhet takket være ABS HDS M/S flammeovervåkingssystem: En lyssensor overvåker brennerflammen. Drivstofftilførselen slås av automatisk hvis flammen slukker.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,3
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