G 160 Høytrykkspistol

Høytrykkspistol for Kärcher K2-K7 høytrykkspylere der høytrykkslangen låses med klips/ klemme/ splint til pistolen. Denne pistolen går derfor til eldre maskiner.

G 160 er en høytrykkspistol med klipsfeste for Kärcher K2 - K7 høytrykkspylere hvor slangen festes til pistolen med klips/ klemme/ splint. Denne festemåten finnes kun på eldre maskiner som ikke har Quick Connect hurtigkobling.

Egenskaper og fordeler
Høytrykkspistol for Kärcher Home & Garden K2 - K7 høytrykkspylere
  • Enkel utskiftning av høytrykkspistol.
Bajonettkobling
  • Kan kobles til alt Kärcher tilbehør.
Påføring av rengjøringsmiddel med lavtrykk
  • Enkel bruk av rengjøringsmiddel.
  • Bedre oppløsning av smuss og mer effektiv rengjøring.
Sikkerhetslås (barnesikring)
  • Høytrykkspistolen er låst.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,3
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,4
Mål (L x B x H) (mm) 422 x 40 x 181