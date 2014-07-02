G 160 Høytrykkspistol
Høytrykkspistol for Kärcher K2-K7 høytrykkspylere der høytrykkslangen låses med klips/ klemme/ splint til pistolen. Denne pistolen går derfor til eldre maskiner.
Egenskaper og fordeler
Høytrykkspistol for Kärcher Home & Garden K2 - K7 høytrykkspylere
- Enkel utskiftning av høytrykkspistol.
Bajonettkobling
- Kan kobles til alt Kärcher tilbehør.
Påføring av rengjøringsmiddel med lavtrykk
- Enkel bruk av rengjøringsmiddel.
- Bedre oppløsning av smuss og mer effektiv rengjøring.
Sikkerhetslås (barnesikring)
- Høytrykkspistolen er låst.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|422 x 40 x 181