HK 7,5 Slangesett
Slangesett besående av 7,5 m slange, pistol og hurtigkoblingsadapter. Passer K2-K7 høytrykkspylere uten slangetrommel og hurtigkobling produsert mellom 1992 og 2017.
Settet inkluderer en 7,5 meter høytrykkslange, en ergonomisk høytrykkspistol og en adapter for Quick Connect hurtigkobling. Passer til alle Kärcher K2 - K7 høytrykkspylere uten slangetrommel og hurtigkobling produsert mellom 1992 og 2017.
Egenskaper og fordeler
Adapter
- Det er enkelt å koble høytrykksslangen fra maskin og pistol.
- Høytrykksslangen er enkel å håndtere, og klikkes raskt inn og ut av maskinen og høytrykkspistolen. Dette sparer tid og krefter.
Høytrykksslange
- Med Quick Connect adapter for rask tilkobling
Høytrykkspistol
- For ergonomisk arbeid.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Temperatur (°C)
|maks. 60
|Maks. trykk (bar)
|180
|Lengde (m)
|7,5
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|1,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|551 x 250 x 60
Kompatible maskiner
Utgåtte produkter
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2.01 plus
- K 2.02 Plus WB
- K 2.02 plus
- K 2.08 plus
- K 2.100
- K 2.14
- K 2.15 Plus
- K 2.16
- K 2.160 PLUS *EU
- K 2.17 EPC
- K 2.21 PLUS T50*EU
- K 2.21 plus
- K 2.300 T50
- K 2.36 M plus
- K 2.38 M
- K 2.38 M T 50
- K 2.400
- K 2.54 M plus
- K 2.54M EPC
- K 2.59 M EPC plus
- K 2.900 M plus
- K 2.900M PLUS T80 *BLX
- K 2.91 MD T 50
- K 2.91 MD plus
- K 2.94 MD plus
- K 2.98 M plus
- K 2.99 M Plus T 50
- K 3.150 T 250
- K 3.20 M T 250
- K 3.65 MD T 250
- K 3.80 MD
- K 3.91 MD WRC
- K 3.91 MD plus
- K 3.96 M plus
- K 3.97 M Plus
- K 3.97 M plus F1
- K 3.98 M
- K 3.99 M plus
- K 4.68 MD Alubest
- K 4.80 MD Alubest
- K 4.80 MD T 250
- K 4.80 MD plus
- K 4.84 MD Plus
- K 4.86 M
- K 4.86M Plus
- K 4.87 MD
- K 4.91 MD Plus T 100
- K 4.91 MD T 200
- K 4.91 MD plus
- K 4.92 M plus
- K 4.96 M plus (Open Me)
- K 4.97 M plus
- K 4.98 MD plus
- K 4.99 M plus
- K 4.99 M plus T 300
- K 4.99M Plus T 250 *EU
- K 5.04 M Plus Alu
- K 5.04M-PL-ALU *EU
- K 5.100 M plus T 100
- K 5.20 M plus T 100
- K 5.20M PLUS BL *EU
- K 5.55 Jubileum
- K 5.55 Jubileum + T 400
- K 5.55 M T 200
- K 5.68 MD plus
- K 5.70 MD
- K 5.70 MD T 250 *EU
- K 5.86 M
- K 5.87 M
- K 5.91 MD plus
- K 6.50 M plus
- K 6.75 Jubilee
- K 6.75 MD T 200
- K 7.20MX T 250 *EU
- K 7.21 MX PLUS
- K 7.75 MD T 250
Tilbehør
