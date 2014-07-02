Nalgummi WV 2/ WV 5 170 mm
Ekstra nalgummi til våre vindusvaskere. Nalgummien må byttes ut når den er slitt for å unngå striper. Pakke med 2 stk. naler 170 mm.
Egenskaper og fordeler
Myk silikon
- Stripefri rengjøring
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall (Stk)
|2
|Farge
|svart
|Mål (L x B x H) (mm)
|170 x 42 x 5
Bruksområder
- Vinduer med sprosser
- Glatte jevne overflater
- Vinduer og glassflater
- Speil
- Fliser
- Dusjkabinett/badekar
- Arbeidsflater på kjøkkenet
- Kondens
- Solcellepaneler / Solcelleanlegg på balkong