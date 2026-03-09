Rotojet DB 180 for K7
Rotojet med kraftig roterende dyse for Kärchers høytrykksspylere i klassen K7. For fastsittende skitt som for eksempel mose.
Med den roterende dysen DB 180 kan du enkelt rengjøre store områder med fastsittende smuss og skitt.
Egenskaper og fordeler
Roterende punktdyse
- Effektiv fjerning av fastsittende skitt på
Kraftig rengjøring med høytrykk
- Målrettet rengjøring av fastsittende smuss
Bajonettkobling
- Svært brukervennlig.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|450 x 41 x 41
For eldre høytrykkspistoler produsert før 2010 (pistol M, 96, 97) kreves Adapter M (2.643-950.0)
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
- Kjøretøy
- Selv gjenstridig smuss
- Hage- og steinmurer