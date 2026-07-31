Strålerør, 600 mm
600 mm strålerør i rustfritt stål for profesjonelle høytrykksvasker, kan rotere 360º under trykk. Kompatibel med alle Kärcher profesjonelle høytrykksvaskere
Strålerør i rustfritt stål i forskjellige lengdevarianter med manuell kobling. Håndtakene er ergonomisk utformet for optimal håndtering og isolasjon. Lansen kan roteres 360° under trykk.
Egenskaper og fordeler
Ergonomisk håndtak
- Lang levetid.
- Robust stålrørramme.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,7
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 1040 B
- HD 1050 B
- HD 1050 B Cage
- HD 13/12 ST
- HD 13/12 ST H
- HD 2000 C
- HD 22/15-4 Cage Plus
- HD 4000 C/2
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/16 ST
- HD 6/16 ST H
- HD 6/16-4 MX
- HD 7/10 CX F
- HD 7/10 CXF
- HD 7/17-4 Cage Classic
- HD 7/18 C
- HD 9/16 ST
- HD 9/16 ST H
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 901 B
- HDC 20/16 C
- HDC 20/16 C H
- HDC 20/8 C
- HDC 20/8 C H
- HDC 40/60 S
- HDC 40/8 S
- HDC 60/16 S
- HDC 60/8 S
- HDC 80/16 S
- HDC 80/8 S
- HDS 10/20 -4MX
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/20-4M 60Hz
- HDS 1000 DE (Diesel)
- HDS 1195-4 S Eco
- HDS 1195-4 SX Eco
- HDS 12/14 -4ST Bensin
- HDS 12/14 -4ST Bensin LPG
- HDS 12/14-4 ST 400V/3PH/50Hz (BV)
- HDS 12/14-4 ST Eco
- HDS 12/18 -4SX
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 S 60 Hz
- HDS 13/20 -4SX
- HDS 13/20 -4SX *EU-II
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/24 PE Cage
- HDS 2000 SUPER - 400V
- HDS 2000 Super
- HDS 558 C Eco
- HDS 558 CSX Eco
- HDS 695-4 M Eco
- HDS 695-4 MX Eco
- HDS 798 CSX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4M
- HDS 801 E 12 KW
- HDS 801 E 24 KW
- HDS 895-4 M Eco
- HDS 895-4 MX Eco
- HDS 9/14-4 ST 400V/3PH/50Hz (BV)
- HDS 9/14-4 ST Eco
- HDS 9/16 ST Bensin LPG
- HDS 9/18-4M
- HDS 995-4 M Eco
- HDS Super M Eco
- HDS Super MX Eco