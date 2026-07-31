Strålerør, 600 mm

600 mm strålerør i rustfritt stål for profesjonelle høytrykksvasker, kan rotere 360º under trykk. Kompatibel med alle Kärcher profesjonelle høytrykksvaskere

Strålerør i rustfritt stål i forskjellige lengdevarianter med manuell kobling. Håndtakene er ergonomisk utformet for optimal håndtering og isolasjon. Lansen kan roteres 360° under trykk.

Egenskaper og fordeler
Ergonomisk håndtak
  • Lang levetid.
  • Robust stålrørramme.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Vekt inkludert emballasje (kg) 0,7