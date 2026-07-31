WV 6 smalt sugemunnstykke (170 mm)

Lite sugemunnstykke ideelt for rengjøring av smale vinduer og vinduer med sprosser. Gul modell til gul vindusvasker.

Egenskaper og fordeler
Bred nalgummi av silikon
  • Den brede nalgummien gjør vindusvaskeren enda mer fleksibel, og gjør det mulig å tørke vinduer fra topp til bunn i én bevegelse.
Smal utforming
  • Egnet for små flater.
Enkel å bytte
  • Nalgummien er enkel å skifte.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall (Stk) 1
Farge Gul
Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 172 x 98 x 41
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
  • Vinduer med sprosser
  • Glatte jevne overflater
  • Speil
  • Fliser
Tilbehør