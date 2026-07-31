WV 6 smalt sugemunnstykke (170 mm)
Lite sugemunnstykke ideelt for rengjøring av smale vinduer og vinduer med sprosser. Gul modell til gul vindusvasker.
Egenskaper og fordeler
Bred nalgummi av silikon
- Den brede nalgummien gjør vindusvaskeren enda mer fleksibel, og gjør det mulig å tørke vinduer fra topp til bunn i én bevegelse.
Smal utforming
- Egnet for små flater.
Enkel å bytte
- Nalgummien er enkel å skifte.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall (Stk)
|1
|Farge
|Gul
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|172 x 98 x 41
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Bruksområder
- Vinduer med sprosser
- Glatte jevne overflater
- Speil
- Fliser