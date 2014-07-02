Dysze do piaskowania na mokro 035
Rozmiar dysz: 35. Pakiet dysz do piaskowania w strumieniu wody. W skład wchodzą dysze do piaskowania i zestaw końcówek – tylko w połączeniu z zestawem do piaskowania 4.762-010/-022.
Zestaw do piaskowania na mokro pozwala na usuwanie wyjątkowo uporczywych zanieczyszczeń takich jak rdza, utwardzony osad, grafitti czy farba.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Gwint przyłącza
|M22 x 1,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,4
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