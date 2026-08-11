Filtr odkamieniający mały

Wkład odkamieniający do parownicy SC 1 Upright. Wystarczy włożyć go do zbiornika świeżej wody. Skutecznie i szybko usuwa kamień.

Wkład włożony, kamień usunięty. Wkład odkamieniający zapewnia automatyczne i ciągłe odkamienianie. Technologia parownicy jest niezawodnie chroniona przed kamieniem, co wydłuża żywotność urządzenia. Wymiana wkładu jest zalecana po 4 miesiącach lub po całkowitym zużyciu wody wynoszącym 15 litrów. Wkład można wyrzucać wraz z odpadami domowymi.

Cechy i zalety
Chroni technologię urządzenia przed kamieniem
  • Zapewnia długotrwałą wydajność parownicy.
Prosta i szybka wymiana wkładu
  • Wymień wkład i rozpocznij parowanie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor Biała
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 74 x 54 x 36
Zastosowania
  • Odkamienianie urządeń