Filtr odkamieniający mały
Wkład odkamieniający do parownicy SC 1 Upright. Wystarczy włożyć go do zbiornika świeżej wody. Skutecznie i szybko usuwa kamień.
Wkład włożony, kamień usunięty. Wkład odkamieniający zapewnia automatyczne i ciągłe odkamienianie. Technologia parownicy jest niezawodnie chroniona przed kamieniem, co wydłuża żywotność urządzenia. Wymiana wkładu jest zalecana po 4 miesiącach lub po całkowitym zużyciu wody wynoszącym 15 litrów. Wkład można wyrzucać wraz z odpadami domowymi.
Cechy i zalety
Chroni technologię urządzenia przed kamieniem
- Zapewnia długotrwałą wydajność parownicy.
Prosta i szybka wymiana wkładu
- Wymień wkład i rozpocznij parowanie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|74 x 54 x 36
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Odkamienianie urządeń