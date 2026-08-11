Wkład włożony, kamień usunięty. Wkład odkamieniający zapewnia automatyczne i ciągłe odkamienianie. Technologia parownicy jest niezawodnie chroniona przed kamieniem, co wydłuża żywotność urządzenia. Wymiana wkładu jest zalecana po 4 miesiącach lub po całkowitym zużyciu wody wynoszącym 15 litrów. Wkład można wyrzucać wraz z odpadami domowymi.