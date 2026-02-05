Fizelinowe worki filtracyjne SE KFI 657

Niezwykle odporne na rozdarcia fizelinowe worki filtracyjne, idealne do odkurzania drobnych i grubych zanieczyszczeń. Odpowiedni do odkurzaczy piorących Home & Garden Kärcher.

Fizelinowe worki filtracyjne KFI 657 opracowano specjalnie do odkurzaczy Kärcher Home & Garden SE 5 i SE 6 Signature Line, a także odkurzaczy piorących SE 5.100 i SE 6.100. Worki są wyjątkowo odporne na rozdarcia i zapewniają imponująco wysoką moc ssania i filtrację pyłu. Idealnie nadają się również do wymagających zastosowań, np. do odkurzania gruboziarnistych i wilgotnych zanieczyszczeń. Zakres dostawy obejmuje razem cztery worki.

Cechy i zalety
Fizelinowe worki filtracyjne SE KFI 657: Nadaje się do odkurzaczy piorących Kärcher z serii SE 5 i SE 6 Signature Line oraz SE 5.100 i SE 6.100.
Fizelinowe worki filtracyjne SE KFI 657: Trójwarstwowy materiał fizelinowy
Zapewnia wysoką moc ssania i wysoką filtrację pyłu podczas użytkowania.
Fizelinowe worki filtracyjne SE KFI 657: Wyjątkowo odporny na rozdarcia, idealny do intensywnego użytkowania.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 4
Kolor Biała
Waga (kg) 0,3
Waga z opakowaniem (kg) 0,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 425 x 530 x 12
Zastosowania
  • Do odkurzania suchych zanieczyszczeń