Fizelinowe worki filtracyjne SE KFI 657
Niezwykle odporne na rozdarcia fizelinowe worki filtracyjne, idealne do odkurzania drobnych i grubych zanieczyszczeń. Odpowiedni do odkurzaczy piorących Home & Garden Kärcher.
Fizelinowe worki filtracyjne KFI 657 opracowano specjalnie do odkurzaczy Kärcher Home & Garden SE 5 i SE 6 Signature Line, a także odkurzaczy piorących SE 5.100 i SE 6.100. Worki są wyjątkowo odporne na rozdarcia i zapewniają imponująco wysoką moc ssania i filtrację pyłu. Idealnie nadają się również do wymagających zastosowań, np. do odkurzania gruboziarnistych i wilgotnych zanieczyszczeń. Zakres dostawy obejmuje razem cztery worki.
Cechy i zalety
Nadaje się do odkurzaczy piorących Kärcher z serii SE 5 i SE 6 Signature Line oraz SE 5.100 i SE 6.100.
Trójwarstwowy materiał fizelinowyZapewnia wysoką moc ssania i wysoką filtrację pyłu podczas użytkowania.
Wyjątkowo odporny na rozdarcia, idealny do intensywnego użytkowania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|4
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|425 x 530 x 12
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Do odkurzania suchych zanieczyszczeń