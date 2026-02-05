Fizelinowe worki filtracyjne KFI 657 opracowano specjalnie do odkurzaczy Kärcher Home & Garden SE 5 i SE 6 Signature Line, a także odkurzaczy piorących SE 5.100 i SE 6.100. Worki są wyjątkowo odporne na rozdarcia i zapewniają imponująco wysoką moc ssania i filtrację pyłu. Idealnie nadają się również do wymagających zastosowań, np. do odkurzania gruboziarnistych i wilgotnych zanieczyszczeń. Zakres dostawy obejmuje razem cztery worki.