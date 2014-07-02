Pistolet spustowy wysokociśnieniowy Easy Press z miękką rączką
Poręczny wysokociśnieniowy pistolet spustowy z miękką rączką. Do węży wysokociśnieniowych DN 6 oraz DN 8 o średnicy przegubu 11 mm .
Poręczny wysokociśnieniowy pistolet spustowy z miękką rączką. Do węży wysokociśnieniowych DN 6 oraz DN 8 o średnicy przegubu 11 mm .
Specyfikacja
Dane techniczne
|Temperatura (°C)
|maks. 155
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|300
|Gwint przyłącza
|M22 x 1,5
|Kolor
|czarny
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,8
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Aktualny asortyment
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- HD 13/18-4 S Plus
- HD 6/12-4 CX Plus
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 C Plus Promo
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MX Plus
- HD 6/16-4 ST
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- HD 7/10 CXF
- HD 7/16-4 ST
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- HD 715
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- HD 901 B
- HDS 10/20-4 M
- HDS 1000 BE
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- HDS 12/14-4 ST Eco
- HDS 12/14-4 ST Gas
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- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20-4 S
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- HDS 5/15 U
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- HDS 6/14 C
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- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/12-4MX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
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- HDS 8/18-4 MX
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