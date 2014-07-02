Pistolet spustowy wysokociśnieniowy Easy Press z miękką rączką

Poręczny wysokociśnieniowy pistolet spustowy z miękką rączką. Do węży wysokociśnieniowych DN 6 oraz DN 8 o średnicy przegubu 11 mm .

Poręczny wysokociśnieniowy pistolet spustowy z miękką rączką. Do węży wysokociśnieniowych DN 6 oraz DN 8 o średnicy przegubu 11 mm .

Specyfikacja

Dane techniczne

Temperatura (°C) maks. 155
Ciśnienie maksymalne (bar) 300
Gwint przyłącza M22 x 1,5
Kolor czarny
Waga z opakowaniem (kg) 0,8