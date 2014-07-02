Płaski filtr falisty Eco

Płaski filtr falisty do odkurzania na mokro i sucho bez potrzeby wymiany filtra. Mały filtr o dużej powierzchni filtracji, nie zajmuje powierzchni w zbiorniku. Elastyczny, łatwy w czyszczeniu o wysokim stopniu zatrzymywania pyłu.

Cechy i zalety
Materiał filtracyjny
  • Ssanie na mokro i sucho bez potrzeby wymiany filtra
  • Wysoki stopień zatrzymania kurzu
Elastyczna konfiguracja
  • Łatwe czyszczenie
Kompaktowa budowa
  • Duża powierzchnia filtrująca przy najmniejszej możliwej przestrzeni
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 1
Kolor brązowy
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 205 x 75 x 73