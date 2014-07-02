Płaski filtr falisty Eco
Płaski filtr falisty do odkurzania na mokro i sucho bez potrzeby wymiany filtra. Mały filtr o dużej powierzchni filtracji, nie zajmuje powierzchni w zbiorniku. Elastyczny, łatwy w czyszczeniu o wysokim stopniu zatrzymywania pyłu.
Cechy i zalety
Materiał filtracyjny
- Ssanie na mokro i sucho bez potrzeby wymiany filtra
- Wysoki stopień zatrzymania kurzu
Elastyczna konfiguracja
- Łatwe czyszczenie
Kompaktowa budowa
- Duża powierzchnia filtrująca przy najmniejszej możliwej przestrzeni
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Kolor
|brązowy
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|205 x 75 x 73