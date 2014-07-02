Szczotka walcowa, średnia, czerwony, 300 mm

Szczotka walcowa czerwona, uniwersalna, średnio-twarda, długość 300 mm. Włosie: polipropylen, grubość 0,2 mm, długość 11,5 mm. Przeznaczona do BR 30/4 C.

Szczotka walcowa (średnio-twarda, czerwona) z odpornym na zużycie mechanizmem gwiazdowym, długość 300 mm. Odpowiednia do normalnego użytku oraz wrażliwych podłóg. Włosie: Polipropylen, grubość 0,2 mm, długość 11,5 mm.

Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czerwony
Długość (mm) 300
Stopień twardości średnia
Ilość (szt.) 1
Waga z opakowaniem (kg) 0,3