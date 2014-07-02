Szczotka walcowa, średnia, czerwony, 300 mm
Szczotka walcowa czerwona, uniwersalna, średnio-twarda, długość 300 mm. Włosie: polipropylen, grubość 0,2 mm, długość 11,5 mm. Przeznaczona do BR 30/4 C.
Szczotka walcowa (średnio-twarda, czerwona) z odpornym na zużycie mechanizmem gwiazdowym, długość 300 mm. Odpowiednia do normalnego użytku oraz wrażliwych podłóg. Włosie: Polipropylen, grubość 0,2 mm, długość 11,5 mm.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czerwony
|Długość (mm)
|300
|Stopień twardości
|średnia
|Ilość (szt.)
|1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3