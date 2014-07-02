Szczotka walcowa, wys. / nisk., pomarańczowy, 350 mm
Do czyszczenia podłóg strukturalnych oraz nierównych i niegładkich nawierzchni. Długość 350 mm.
Szczotka walcowa (wysoka-niska, średnio-twarda, pomarańczowa) z odpornym na zużycie mechanizmem gwiazdowym oraz włosiem o różnych długościach, długość 350 mm. Do czyszczenia mocno strukturalnych podłóg i głębokich szczelin. Włosie: Poliamid, grubość 0,6 mm, długość 15-20 mm.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|pomarańczowy
|Długość (mm)
|350
|Typ szczotki
|wys. / nisk.
|Ilość (szt.)
|1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,9