Szczotka walcowa (wysoka-niska, średnio-twarda, pomarańczowa) z odpornym na zużycie mechanizmem gwiazdowym oraz włosiem o różnych długościach, długość 350 mm. Do czyszczenia mocno strukturalnych podłóg i głębokich szczelin. Włosie: Poliamid, grubość 0,6 mm, długość 15-20 mm.