Szybka ładowarka

Szybka ładowarka do myjki do okien WV 6 i padu wibrującego KV 4.

Za pomocą wymiennej szybkiej ładowarki akumulatorowe myjki do okien Kärcher WV 6 można naładować w bardzo krótkim czasie.

Cechy i zalety
Pasuje do myjek WV 6 oraz WV 7
  • Część zamienna do myjki do okien WV 6.
Szybkie ładowanie baterii
  • Szybka gotowość urządzenia do pracy.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 1
Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 29 x 122 x 114