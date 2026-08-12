Szybka ładowarka
Szybka ładowarka do myjki do okien WV 6 i padu wibrującego KV 4.
Za pomocą wymiennej szybkiej ładowarki akumulatorowe myjki do okien Kärcher WV 6 można naładować w bardzo krótkim czasie.
Cechy i zalety
Pasuje do myjek WV 6 oraz WV 7
- Część zamienna do myjki do okien WV 6.
Szybkie ładowanie baterii
- Szybka gotowość urządzenia do pracy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|29 x 122 x 114