TAŚMA SZCZOTKOWA WRE 18-55 3-PAK
Taśma szczotkowa w 3-paku przeznaczona do urządzeń: wycinak do chwastów WRE 18-55 i WRE 4 Kärcher.
Chwasty rosnące na ścieżkach i ścianach nie są miłym widokiem. Ale tym przyjemniej jest, gdy niechcianą roślinność można szybko i bez wysiłku usunąć – za pomocą wycinaka do chwastów WRE 4 Battery i WRE 18-55 firmy Kärcher. Dzięki mocnemu silnikowi, wysokiej prędkości, a zwłaszcza nylonowej taśmy szczotkowej, która jest delikatna dla powierzchni, a jednocześnie bardzo skuteczna. Jeśli taśma szczotkowa ulegnie zużyciu, można ją wymienić w kilku krokach bez użycia narzędzi. I tak po prostu pracę można kontynuować: Szybko i dokładnie usuwaj suchy mech i chwasty w pozycji, która nie obciąża pleców.
Cechy i zalety
Skuteczne nylonowe włosie
Do zmiany szczotki nie są potrzebne narzędzia
- Łatwa wymiana szczeciny.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|antracyt
|Ilość (szt.)
|3
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|315 x 75 x 18
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Mech
- Chwasty