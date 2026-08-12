Chwasty rosnące na ścieżkach i ścianach nie są miłym widokiem. Ale tym przyjemniej jest, gdy niechcianą roślinność można szybko i bez wysiłku usunąć – za pomocą wycinaka do chwastów WRE 4 Battery i WRE 18-55 firmy Kärcher. Dzięki mocnemu silnikowi, wysokiej prędkości, a zwłaszcza nylonowej taśmy szczotkowej, która jest delikatna dla powierzchni, a jednocześnie bardzo skuteczna. Jeśli taśma szczotkowa ulegnie zużyciu, można ją wymienić w kilku krokach bez użycia narzędzi. I tak po prostu pracę można kontynuować: Szybko i dokładnie usuwaj suchy mech i chwasty w pozycji, która nie obciąża pleców.