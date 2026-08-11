Zestaw 2 bardzo chłonnych i wytrzymałych uniwersalnych dużych ściereczek EasyFix do czyszczenia posadzek idealnie pasuje do parownicy SC 1 Upright. Materiał tekstylny o specjalnej strukturze pętelek zapewnia szczególnie dobre zbieranie zanieczyszczeń. Wysoka przepuszczalność pary umożliwia doskonałe i higienicznie czyste czyszczenie narożników i krawędzi. Dzięki systemowi mocowania na rzep ściereczki do czyszczenia posadzek można łatwo i szybko przymocować do dyszy podłogowej EasyFix parownicy SC 1 Upright: wystarczy przycisnąć i gotowe. Podczas pracy ściereczka pozostaje dobrze zamocowana i nie może się zsunąć. Po zakończeniu czyszczenia zużytą ściereczkę można usunąć bez kontaktu z zanieczyszczeniami: w tym celu należy nadepnąć na stopkę ściereczki i pociągnąć dyszę podłogową do góry.