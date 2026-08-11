Uniwersalny duży zestaw ściereczek EasyFix do czyszczenia podłóg
Dwie wysokiej jakości uniwersalne duże ściereczki do czyszczenia posadzek do parownicy SC 1 Upright. Doskonałe efekty czyszczenia i wymiana ściereczek bez kontaktu z zanieczyszczeniami: łatwe zakładanie i zdejmowanie dzięki systemowi rzepów.
Zestaw 2 bardzo chłonnych i wytrzymałych uniwersalnych dużych ściereczek EasyFix do czyszczenia posadzek idealnie pasuje do parownicy SC 1 Upright. Materiał tekstylny o specjalnej strukturze pętelek zapewnia szczególnie dobre zbieranie zanieczyszczeń. Wysoka przepuszczalność pary umożliwia doskonałe i higienicznie czyste czyszczenie narożników i krawędzi. Dzięki systemowi mocowania na rzep ściereczki do czyszczenia posadzek można łatwo i szybko przymocować do dyszy podłogowej EasyFix parownicy SC 1 Upright: wystarczy przycisnąć i gotowe. Podczas pracy ściereczka pozostaje dobrze zamocowana i nie może się zsunąć. Po zakończeniu czyszczenia zużytą ściereczkę można usunąć bez kontaktu z zanieczyszczeniami: w tym celu należy nadepnąć na stopkę ściereczki i pociągnąć dyszę podłogową do góry.
Cechy i zalety
Wysokiej klasy mikrofibra
System mocowania pada za pomocą rzepów
Ściagacz pada
Pad z mikrofibry dokładnie przylega do dyszy podłogowej.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|345 x 140 x 10
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Twarde posadzki o zamkniętej strukturze
- Podłogi twarde
- Płytki