Wąż parowy do SC 1
Po założenia węża parowego będziesz w stanie wyczyścić parownicą SC 1 nawet trudno dostępne miejsca.
Do węża parowego możesz z łatwością podłączyć akcesoria dostarczane z parownicą SC 1 np. dyszę power lub okrągłą szczotkę.
Cechy i zalety
Kompatybilność z innymi akcesoriami
- Możliwośc podłączenia dodatkowych akcesoriów np. okrągłej szczotki lub dyszy power.
Elastyczny wąż ułatwia czyszczenie
- Łatwe czyszczenie trudniej dostępnych powierzchni.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|375 x 51 x 220
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Blaty w kuchni
- Czyszczenie odpływów
- Zlewozmywak / umywalka
- Krany
- Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)
- Łazienki
Części zamienne
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