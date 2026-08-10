Wąż parowy do SC 1

Po założenia węża parowego będziesz w stanie wyczyścić parownicą SC 1 nawet trudno dostępne miejsca.

Do węża parowego możesz z łatwością podłączyć akcesoria dostarczane z parownicą SC 1 np. dyszę power lub okrągłą szczotkę.

Cechy i zalety
Kompatybilność z innymi akcesoriami
  • Możliwośc podłączenia dodatkowych akcesoriów np. okrągłej szczotki lub dyszy power.
Elastyczny wąż ułatwia czyszczenie
  • Łatwe czyszczenie trudniej dostępnych powierzchni.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 375 x 51 x 220
Zastosowania
  • Blaty w kuchni
  • Czyszczenie odpływów
  • Zlewozmywak / umywalka
  • Krany
  • Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)
  • Łazienki
Części zamienne

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