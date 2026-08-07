Wąż ssący

Wąż ssący do przenośnego urządzenia myjącego umożliwia pobór wody z alternatywnych źródeł, np. wiadra lub kanistra.

Za pomocą węża ssącego do przenośnych urządzeń myjących myjkę ciśnieniową można podłączyć również do alternatywnych źródeł wody, takich jak studnie i zbiorniki z wodą. Do tego celu od urządzenia odłącza się zbiornik, adapter kranowy na wężu podłącza się do gwintu przyłączeniowego, a drugi koniec węża z filtrem umieszcza się w wodzie. Następnie poprzez naciśnięcie spustu na pistolecie urządzenie zasysa wodę. Filtr skutecznie zapewnia, aby brudna woda nie dostała się do urządzenia. Można go wymontować w celu wyczyszczenia i wypłukania pod bieżącą wodą. Dzięki długości 2 metrów wąż ssący oferuje duży promień roboczy.

Cechy i zalety
Montaż na urządzeniu
  • Zastępuje zbiornik wody.
Alternatywne źródła wody
  • Nielimitowana objętość wody.
Zintegrowany filtr
  • Zapobiega przedostaniu się brudnej wody do urządzenia.
Duży zasięg kabla
  • Długość 2 m.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor Biała
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 198 x 144 x 48