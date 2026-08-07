Za pomocą węża ssącego do przenośnych urządzeń myjących myjkę ciśnieniową można podłączyć również do alternatywnych źródeł wody, takich jak studnie i zbiorniki z wodą. Do tego celu od urządzenia odłącza się zbiornik, adapter kranowy na wężu podłącza się do gwintu przyłączeniowego, a drugi koniec węża z filtrem umieszcza się w wodzie. Następnie poprzez naciśnięcie spustu na pistolecie urządzenie zasysa wodę. Filtr skutecznie zapewnia, aby brudna woda nie dostała się do urządzenia. Można go wymontować w celu wyczyszczenia i wypłukania pod bieżącą wodą. Dzięki długości 2 metrów wąż ssący oferuje duży promień roboczy.