Wąż ssący
Wąż ssący do przenośnego urządzenia myjącego umożliwia pobór wody z alternatywnych źródeł, np. wiadra lub kanistra.
Za pomocą węża ssącego do przenośnych urządzeń myjących myjkę ciśnieniową można podłączyć również do alternatywnych źródeł wody, takich jak studnie i zbiorniki z wodą. Do tego celu od urządzenia odłącza się zbiornik, adapter kranowy na wężu podłącza się do gwintu przyłączeniowego, a drugi koniec węża z filtrem umieszcza się w wodzie. Następnie poprzez naciśnięcie spustu na pistolecie urządzenie zasysa wodę. Filtr skutecznie zapewnia, aby brudna woda nie dostała się do urządzenia. Można go wymontować w celu wyczyszczenia i wypłukania pod bieżącą wodą. Dzięki długości 2 metrów wąż ssący oferuje duży promień roboczy.
Cechy i zalety
Montaż na urządzeniu
- Zastępuje zbiornik wody.
Alternatywne źródła wody
- Nielimitowana objętość wody.
Zintegrowany filtr
- Zapobiega przedostaniu się brudnej wody do urządzenia.
Duży zasięg kabla
- Długość 2 m.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|198 x 144 x 48