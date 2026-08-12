Zestaw akcesoriów RVC 3
Zestaw akcesoriów do robota sprzątającego RVC 3 obejmuje 1 szczotkę główną, 1 ściereczkę do wycierania, 2 szczotki boczne i 2 filtry.
Doskonałe efekty czyszczenia, dzień po dniu. Dzięki zestawowi akcesoriów odkurzacz sprzątający RVC 3 zawsze działa jak nowy. Zestaw zawiera części zamienne, które można łatwo wymienić, wydłużając tym samym żywotność urządzenia RVC 3. Zestaw zawiera 1 szczotkę główną, 1 ściereczkę do wycierania, 2 szczotki boczne i 2 filtry.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (-części)
|6
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|200 x 70 x 233