Doskonałe efekty czyszczenia, dzień po dniu. Dzięki zestawowi akcesoriów odkurzacz sprzątający RVC 3 zawsze działa jak nowy. Zestaw zawiera części zamienne, które można łatwo wymienić, wydłużając tym samym żywotność urządzenia RVC 3. Zestaw zawiera 1 szczotkę główną, 1 ściereczkę do wycierania, 2 szczotki boczne i 2 filtry.