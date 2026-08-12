Zestaw akcesoriów RVC 3

Zestaw akcesoriów do robota sprzątającego RVC 3 obejmuje 1 szczotkę główną, 1 ściereczkę do wycierania, 2 szczotki boczne i 2 filtry. 

Doskonałe efekty czyszczenia, dzień po dniu. Dzięki zestawowi akcesoriów odkurzacz sprzątający RVC 3 zawsze działa jak nowy. Zestaw zawiera części zamienne, które można łatwo wymienić, wydłużając tym samym żywotność urządzenia RVC 3. Zestaw zawiera 1 szczotkę główną, 1 ściereczkę do wycierania, 2 szczotki boczne i 2 filtry.

Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (-części) 6
Kolor Biała
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 200 x 70 x 233
Kompatybilne urządzenia
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