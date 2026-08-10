Dysza podłogowa do myjki parowej EasyFix jest dostarczana wraz z kompatybilną ściereczką podłogową z mikrofibry i zapewnia doskonałe rezultaty na twardych podłogach — nawet w rogach oraz wzdłuż krawędzi. Dzięki inteligentnemu mocowaniu na rzep ściereczkę z mikrofibry do podłóg można szybko i łatwo przymocować do dyszy podłogowej: Wystarczy przycisnąć ściereczkę do czyszczenia podłóg do dyszy podłogowej EasyFix, aby była gotowa do użycia. Po czyszczeniu ściereczkę z mikrofibry do podłóg można zdjąć z dyszy podłogowej EasyFix bez potrzeby kontaktu z zanieczyszczeniami: wystarczy stanąć na pasku przymocowanym do ściereczki i pociągnąć dyszę podłogową do góry.