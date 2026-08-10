Zestaw do podłóg EasyFix
Zestaw zawiera dyszę podłogową EasyFix i ściereczkę do podłóg z mikrofibry. Ściereczka jest mocowana do dyszy za pomocą rzepów. Szerokość dyszy 314 mm.
Dysza podłogowa do myjki parowej EasyFix jest dostarczana wraz z kompatybilną ściereczką podłogową z mikrofibry i zapewnia doskonałe rezultaty na twardych podłogach — nawet w rogach oraz wzdłuż krawędzi. Dzięki inteligentnemu mocowaniu na rzep ściereczkę z mikrofibry do podłóg można szybko i łatwo przymocować do dyszy podłogowej: Wystarczy przycisnąć ściereczkę do czyszczenia podłóg do dyszy podłogowej EasyFix, aby była gotowa do użycia. Po czyszczeniu ściereczkę z mikrofibry do podłóg można zdjąć z dyszy podłogowej EasyFix bez potrzeby kontaktu z zanieczyszczeniami: wystarczy stanąć na pasku przymocowanym do ściereczki i pociągnąć dyszę podłogową do góry.
Cechy i zalety
System mocowania pada za pomocą rzepów
- Dociśnij dyszę podłogową EasyFix do ściereczki by ją zamontować.
- Pewne mocowanie pada na dyszy podłogowej.
Ściagacz pada
- Zmiana pada odbywa się bez kontaktu rąk z brudem.
Innowacyjna technologia lameli
- Dzięki lamelom para jest równomiernie rozprowadzana na czyszczonej powierzchni.
Ruchomy przegub
- Ergonomiczne czyszczenie niezależnie od wzrostu użytkownika.
- Doskonałe rozwiązanie do sprzątania pod meblami.
Pad z mikrofibry dokładnie przylega do dyszy podłogowej.
- Łatwe czyszczenie w kątach i innych trudno dostępnych miejscach.
Wysokiej jakości mikrofibra
- Optymalne usuwanie brudu ze wszystkich twardych powierzchni.
- Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać środków zmiękczających.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|314 x 177 x 97
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
- Edycja specjalna: SC 5 Easy Fix Premium Home Line + odkurzacz VC 3 Premium Home Line
- SC 1 Premium Home Line – zestaw podłogowy
- SC 1 – zestaw podłogowy
- SC 1.020
- SC 1.030 B
- SC 1052
- SC 1122
- SC 1125 Plus
- SC 2
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 Deluxe EasyFix Limited Edition
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium Home Line
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium Home Line
- SC 2 Premium Home Line
- SC 2.500 C
- SC 2.600 C
- SC 2.600 CB
- SC 3
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium Home Line
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium Home Line
- SC 3 Premium Home Line
- SC 3.000
- SC 3.100 B
- SC 4
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Premium Home Line
- SC 4 EasyFix Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 4 EasyFix – zestaw z żelazkiem
- SC 4 Premium Home Line
- SC 4 – zestaw z żelazkiem
- SC 4.100 C
- SC 4.100 CB
- SC 5
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix Premium Home Line
- SC 5 EasyFix Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 5 EasyFix – zestaw z żelazkiem
- SC 5 Premium Home Line
- SC 5 Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 5 – zestaw z żelazkiem
- SC 5.800 C
- SC 6.800 CB
- SI 4 EasyFix Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SI 4 EasyFix – zestaw z żelazkiem
- SI 4 Premium Home Line w zestawie z żelazkiem
- SI 4 w zestawie z żelazkiem
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Płytki