Zestaw szczotek do odkurzaczy VC 2 i VC 3

Zestaw rozszerza zakres zastosowań odkurzaczy VC 2 i VC 3. Szczotki są łatwe w użyciu i posiadają ergonomiczny kształt.

Zastaw zawiera 8 różnych akcesoriów idealnie nadających się do porządków w domu. Znajdziesz w nim m.in. szczotkę kątową do usuwania kurzu z mebli, ssawkę do czyszczenia grzejników / kaloryferów, gumowaną nakładkę do usuwania włosów i inne.

Cechy i zalety
Odpowiednia dla odkurzaczy VC 2 i VC 3
Kompleksowy zestaw akcesoriów
  • Różnorodny zestaw akcesoriów ułatwia wiele czynności domowych związanych z czyszczeniem.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,5
Waga z opakowaniem (kg) 1,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 410 x 308 x 80
Kompatybilne urządzenia
Zastosowania
  • Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)