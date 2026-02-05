Zestaw szczotek do odkurzaczy VC 2 i VC 3
Zestaw rozszerza zakres zastosowań odkurzaczy VC 2 i VC 3. Szczotki są łatwe w użyciu i posiadają ergonomiczny kształt.
Zastaw zawiera 8 różnych akcesoriów idealnie nadających się do porządków w domu. Znajdziesz w nim m.in. szczotkę kątową do usuwania kurzu z mebli, ssawkę do czyszczenia grzejników / kaloryferów, gumowaną nakładkę do usuwania włosów i inne.
Cechy i zalety
Odpowiednia dla odkurzaczy VC 2 i VC 3
Kompleksowy zestaw akcesoriów
- Różnorodny zestaw akcesoriów ułatwia wiele czynności domowych związanych z czyszczeniem.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|410 x 308 x 80
Zastosowania
- Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)