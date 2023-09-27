Oczyszczacze powietrza a zdrowie alergików i astmatyków
Zanieczyszczenia powietrza, takie jak kurz, pyły, pyłki roślin, pleśń czy substancje chemiczne, mogą stanowić potencjalne alergeny dla alergików i astmatyków. Dlatego jakość powietrza jest dla tych osób kluczowa. Utrzymywanie go czystym i wolnym od alergenów może zmniejszyć nasilenie objawów oraz poprawić jakość życia. Urządzeniem, które redukuje zanieczyszczenia w przestrzeniach zamkniętych, jest oczyszczacz powietrza. Dowiedz się więcej!
Rola oczyszczaczy w redukcji alergenów
Liczba osób zmagających się z alergiami stale rośnie. Przyczyn tych chorób jest wiele, a jedną z nich jest zła jakość powietrza. Zanieczyszczenia mogą nie tylko wywoływać dolegliwości, ale także nasilać objawy u alergików. Dlatego tak ważne jest unikanie kontaktu z czynnikami alergizującymi.
Alergicy nie mogą czuć się bezpiecznie nawet we własnych domach. Kurz, roztocza, pyłki roślin, sierść zwierząt, pleśń i inne zanieczyszczenia są obecne w pomieszczeniach i mogą wywołać lub nasilić objawy alergii. Sposobów na walkę z nimi jest kilka. Skutecznym narzędziem są zwłaszcza oczyszczacze powietrza.
Oczyszczacz powietrza to urządzenie, które służy do eliminowania:
● zanieczyszczeń i smogu,
● alergenów, w tym pyłków roślin,
● pyłów,
● roztoczy kurzu domowego,
● pleśni, bakterii, wirusów i innych chorobotwórczych drobnoustrojów,
● dymu papierosowego i innych nieprzyjemnych zapachów,
● sierści,
● gazów.
Jego zadaniem jest poprawa jakości powietrza w pomieszczeniach. Jest to możliwe dzięki specjalnemu systemowi filtracji. Najczęściej oczyszczacze dla alergików i astmatyków wyposażone są w filtry mechaniczne:
● filtr wstępny – zatrzymuje największe cząsteczki znajdujące się w powietrzu, np. sierść;
● filtr węglowy – absorbuje nieprzyjemne zapachy, gazy i lotne związki organiczne;
● filtr HEPA – jest najważniejszy dla alergików i astmatyków, ponieważ zatrzymuje nawet 99,97% pyłów zawieszonych PM2,5 i eliminuje pleśnie, bakterie oraz wirusy.
Oczyszczacze powietrza pomagają znacznie zredukować ilość alergenów w powietrzu, co przyczynia się do poprawy samopoczucia alergików i rzadszego występowania reakcji uczuleniowych. Pamiętaj jednak, że urządzenie nie wyleczy alergii – niemniej skuteczne zmniejszanie ekspozycji na alergeny jest kluczowe w łagodzeniu objawów choroby.
Oczyszczacze jako wsparcie dla astmatyków
Zanieczyszczenia powietrza, w tym pyły PM2,5 i PM10, dym tytoniowy czy substancje chemiczne, to czynniki drażniące, które są niebezpieczne także dla astmatyków, mogą bowiem wywoływać ataki astmy. W walce z nimi również pomoże oczyszczacz powietrza.
Oczyszczacz przyczynia się do istotnego spadku poziomu pyłów smogowych, alergenów czy roztoczy kurzu domowego w pomieszczeniach. Redukcja tych czynników pomaga kontrolować objawy choroby. Co za tym idzie, ataki astmy występują rzadziej, a to z kolei zmniejsza zapotrzebowanie na przyjmowanie leków. Oczyszczacze powietrza wpływają zatem pozytywnie na stan zdrowia i samopoczucie astmatyków, poprawiając ich komfort życia.
Oczyszczacz powietrza dla astmatyka stanowi doskonałe wsparcie w walce z chorobą. Nie leczy jej, ale zmniejsza stężenia zanieczyszczeń wywołujących astmę oskrzelową.
Tworzenie optymalnego środowiska w domu
Alergicy i astmatycy korzystają z oczyszczaczy powietrza głównie ze względu na redukcję alergenów w ich środowisku. Warto jednak wiedzieć, że czyste powietrze w domu to znacznie więcej korzyści. Najważniejsze z nich to:
● poprawa ogólnego stanu zdrowia – oczyszczacz może przyczynić się do wyeliminowania bólów głowy i migren oraz poprawia funkcjonowanie układu krążeniowo-oddechowego, a to przekłada się na mniejsze ryzyko wystąpienia: miażdżycy, zawałów serca, udarów mózgu czy nowotworów;
● poprawa samopoczucia i przypływ energii witalnej – czyste powietrze sprawia, że organizm jest lepiej dotleniony, a przez to ma więcej energii i dobre samopoczucie;
● poprawa jakości snu – czyste powietrze ułatwia zasypianie i zapewnia spokojny sen, przez co organizm się odpowiednio regeneruje;
● usprawnienie procesów poznawczych – dotleniony mózg lepiej funkcjonuje, co wpływa pozytywnie na procesy poznawcze, w tym myślenie, koncentrację i pamięć;
● poprawa wydajności – oczyszczacz powietrza pomaga walczyć ze zmęczeniem, co podnosi produktywność.
Odpowiednie dla astmatyków i alergików są oczyszczacze powietrza Kärcher. Seria AF obejmuje trzy modele:
● oczyszczacz powietrza AF 20,
● oczyszczacz powietrza AF 30,
● oczyszczacz powietrza AF 50.
Ich cechą wspólną jest zaawansowany system filtracji, który składa się z filtra wstępnego, filtra HEPA 13 oraz warstwy aktywnego węgla. Co więcej, wszystkie filtry mają antybakteryjną powłokę, która wychwytuje zanieczyszczenia i niweluje nieprzyjemne zapachy. Skuteczność oczyszczaczy Kärcher wynosi aż 99,95% w przypadku cząsteczek o rozmiarze 0,3 µm.
Poza tym oczyszczacze z serii AF wyróżniają się niezwykle cichą pracą, systemem podwójnego wlotu powietrza, który gwarantuje jego wysoki wydatek, oraz szeregiem rozwiązań wpływających na komfort użytkowania. Warto wymienić chociażby:
● wskaźnik ilości pyłu PM2,5 (w µg/m³) zawieszonego w powietrzu, jakości powietrza, temperatury i wilgotności;
● tryb automatyczny – czujnik kontroluje pracę oczyszczacza i dostosowuje jego wydajność do aktualnej jakości powietrza;
● tryb nocny – zapewnia bardzo ciche działanie wentylatora i wyłączenie oświetlenia.
Poszczególne modele oczyszczaczy powietrza Kärcher różnią się przede wszystkim wielkością pomieszczenia, w którym mają pracować. Kompaktowe urządzenie AF 20 jest przeznaczone do pokoi o powierzchni do 20 m². Oczyszczacz powietrza AF 30 służy do usuwania zanieczyszczeń w pomieszczeniach o powierzchni od 30 do 40 m², a najwydajniejszy model AF 50 – na metrażu od 50 do 65 m².
Każdy z oczyszczaczy powietrza Kärcher doskonale spełnia swoją rolę, poprawiając jakość powietrza w domach astmatyków i alergików.