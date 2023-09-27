Oczyszczacze powietrza a zdrowie alergików i astmatyków

Rola oczyszczaczy w redukcji alergenów

Liczba osób zmagających się z alergiami stale rośnie. Przyczyn tych chorób jest wiele, a jedną z nich jest zła jakość powietrza. Zanieczyszczenia mogą nie tylko wywoływać dolegliwości, ale także nasilać objawy u alergików. Dlatego tak ważne jest unikanie kontaktu z czynnikami alergizującymi.

Alergicy nie mogą czuć się bezpiecznie nawet we własnych domach. Kurz, roztocza, pyłki roślin, sierść zwierząt, pleśń i inne zanieczyszczenia są obecne w pomieszczeniach i mogą wywołać lub nasilić objawy alergii. Sposobów na walkę z nimi jest kilka. Skutecznym narzędziem są zwłaszcza oczyszczacze powietrza.

Oczyszczacz powietrza to urządzenie, które służy do eliminowania:

● zanieczyszczeń i smogu,

● alergenów, w tym pyłków roślin,

● pyłów,

● roztoczy kurzu domowego,

● pleśni, bakterii, wirusów i innych chorobotwórczych drobnoustrojów,

● dymu papierosowego i innych nieprzyjemnych zapachów,

● sierści,

● gazów.

Jego zadaniem jest poprawa jakości powietrza w pomieszczeniach. Jest to możliwe dzięki specjalnemu systemowi filtracji. Najczęściej oczyszczacze dla alergików i astmatyków wyposażone są w filtry mechaniczne:

● filtr wstępny – zatrzymuje największe cząsteczki znajdujące się w powietrzu, np. sierść;

● filtr węglowy – absorbuje nieprzyjemne zapachy, gazy i lotne związki organiczne;

● filtr HEPA – jest najważniejszy dla alergików i astmatyków, ponieważ zatrzymuje nawet 99,97% pyłów zawieszonych PM2,5 i eliminuje pleśnie, bakterie oraz wirusy.