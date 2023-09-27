Zastosowanie oczyszczaczy powietrza w poprawie jakości życia w domu

Jak działają oczyszczacze powietrza?

Jakość powietrza w domu zmienia się pod wpływem różnych czynników, np. smogu i zanieczyszczeń z zewnątrz, materiałów, z których zbudowany jest dom, dymu papierosowego czy obecności zwierząt. Toksyczne związki organiczne i nieorganiczne mają kolosalne znaczenie dla zdrowia Twojego i innych domowników. Zanieczyszczone powietrze w domu:

● może pogłębiać dolegliwości ze strony układu oddechowego, np. nasila ataki astmy czy alergii,

● niekorzystnie wpływa na serce i układ krwionośny,

● powoduje bóle głowy,

● podrażnia oczy, nos i gardło,

● może przyczyniać się do uszkodzenia nerek, wątroby, układu nerwowego, a także do rozwoju nowotworów,

● powoduje zmęczenie, problemy z koncentracją i snem.

Aby uniknąć wyżej opisanych problemów ze zdrowiem i samopoczuciem, zainwestuj w oczyszczacz powietrza. To urządzenie służy do usuwania zanieczyszczeń, alergenów, pyłów, kurzu, bakterii, wirusów i innych chorobotwórczych drobnoustrojów, przez co poprawia jakość powietrza w pomieszczeniach.

Działanie oczyszczaczy powietrza opiera się na filtrach. Zwykle urządzenia są wyposażone w różne ich rodzaje, ponieważ cząstki zanieczyszczeń mają zróżnicowaną wielkość. Najczęściej oczyszczacze powietrza wykorzystują filtrację wieloetapową z filtrami mechanicznymi, takimi jak:

● filtr wstępny – służy do zatrzymywania największych cząstek znajdujących się w powietrzu, a także pyłków, włosów lub sierści,

● filtr węglowy – węgiel aktywny w filtrze absorbuje nieprzyjemne zapachy, gazy i lotne związki organiczne,

● filtr HEPA – w zależności od klasy zatrzymuje ok. 99,97% pyłów zawieszonych PM2,5, a nawet mniejszych (0,01–0,3 μm), znajdujących się w powietrzu; dodatkowo neutralizuje mikroorganizmy takie jak bakterie czy wirusy.

Oczyszczacze powietrza mogą być także wyposażone w filtry aktywne, które do usuwania zanieczyszczeń i drobnoustrojów z powietrza wykorzystują różne zjawiska fizyczno−chemiczne, takie jak jonizacja, fotokataliza, działanie pola elektrostatycznego czy promieniowanie UV.