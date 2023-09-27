Zastosowanie oczyszczaczy powietrza w poprawie jakości życia w domu
Czy zdajesz sobie sprawę, że jakość powietrza w Twoim domu może być gorsza niż na zewnątrz? Niewidoczne, mikroskopijne cząsteczki, pyły oraz inne unoszące się zanieczyszczenia mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie domowników. Jakość powietrza w pomieszczeniach możesz jednak poprawić, kupując oczyszczacz powietrza. To urządzenie usuwa szkodliwe cząsteczki i przyczynia się do stworzenia zdrowszego środowiska w domu. Jak działa oczyszczacz powietrza? Jakie ma zastosowania? Jaki oczyszczacz powietrza wybrać? Na te pytania znajdziesz odpowiedź w naszym poradniku.
Jak działają oczyszczacze powietrza?
Jakość powietrza w domu zmienia się pod wpływem różnych czynników, np. smogu i zanieczyszczeń z zewnątrz, materiałów, z których zbudowany jest dom, dymu papierosowego czy obecności zwierząt. Toksyczne związki organiczne i nieorganiczne mają kolosalne znaczenie dla zdrowia Twojego i innych domowników. Zanieczyszczone powietrze w domu:
● może pogłębiać dolegliwości ze strony układu oddechowego, np. nasila ataki astmy czy alergii,
● niekorzystnie wpływa na serce i układ krwionośny,
● powoduje bóle głowy,
● podrażnia oczy, nos i gardło,
● może przyczyniać się do uszkodzenia nerek, wątroby, układu nerwowego, a także do rozwoju nowotworów,
● powoduje zmęczenie, problemy z koncentracją i snem.
Aby uniknąć wyżej opisanych problemów ze zdrowiem i samopoczuciem, zainwestuj w oczyszczacz powietrza. To urządzenie służy do usuwania zanieczyszczeń, alergenów, pyłów, kurzu, bakterii, wirusów i innych chorobotwórczych drobnoustrojów, przez co poprawia jakość powietrza w pomieszczeniach.
Działanie oczyszczaczy powietrza opiera się na filtrach. Zwykle urządzenia są wyposażone w różne ich rodzaje, ponieważ cząstki zanieczyszczeń mają zróżnicowaną wielkość. Najczęściej oczyszczacze powietrza wykorzystują filtrację wieloetapową z filtrami mechanicznymi, takimi jak:
● filtr wstępny – służy do zatrzymywania największych cząstek znajdujących się w powietrzu, a także pyłków, włosów lub sierści,
● filtr węglowy – węgiel aktywny w filtrze absorbuje nieprzyjemne zapachy, gazy i lotne związki organiczne,
● filtr HEPA – w zależności od klasy zatrzymuje ok. 99,97% pyłów zawieszonych PM2,5, a nawet mniejszych (0,01–0,3 μm), znajdujących się w powietrzu; dodatkowo neutralizuje mikroorganizmy takie jak bakterie czy wirusy.
Oczyszczacze powietrza mogą być także wyposażone w filtry aktywne, które do usuwania zanieczyszczeń i drobnoustrojów z powietrza wykorzystują różne zjawiska fizyczno−chemiczne, takie jak jonizacja, fotokataliza, działanie pola elektrostatycznego czy promieniowanie UV.
Korzyści dla zdrowia i samopoczucia mieszkańców
Używanie oczyszczaczy powietrza w domach daje wiele korzyści. Warto wymienić te najważniejsze:
- Poprawa stanu zdrowia. Oczyszczacz pomaga walczyć z alergiami, ponieważ neutralizuje roztocza kurzu domowego, pyłki roślin, pleśń czy sierść. Co więcej, lepsza jakość powietrza to rzadsze bóle głowy i migreny oraz poprawa wydolności układu krążeniowo-oddechowego. Czyste powietrze zmniejsza ryzyko wystąpienia miażdżycy, zawałów serca, udarów mózgu i chorób wieńcowych, a także nowotworów.
- Pozytywny wpływ na rozwój dzieci. Układ odpornościowy najmłodszych nie jest jeszcze w pełni wykształcony, przez co zanieczyszczenia negatywnie wpływają na ich zdrowie. Dobra jakość powietrza natomiast sprzyja poprawnemu rozwojowi fizycznemu i psychicznemu dzieci.
- Lepsze samopoczucie i więcej energii. Czyste powietrze zawiera większą ilość tlenu, przez co organizm jest odpowiednio dotleniony. Dzięki temu będziesz nie tylko zdrowszy, ale także pełen energii i będziesz cieszyć się lepszym samopoczuciem.
- Lepsza jakość snu. Czyste powietrze ułatwia zasypianie i zapewnia spokojny sen. Dzięki temu poprawi się Twoje samopoczucie w ciągu dnia, ale także funkcjonowanie całego organizmu. Pamiętaj, że niedobory snu mogą przyczynić się do poważnych chorób układu krążenia, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń hormonalnych, cukrzycy, otyłości czy depresji.
- Poprawa koncentracji i wydajności. Czyste powietrze poprawia funkcjonowanie mózgu i procesów poznawczych, w tym myślenia i pamięci. Oczyszczacz powietrza pomaga też walczyć ze zmęczeniem i zapobiega spadkom wydajności.
Zastosowanie w różnych pomieszczeniach
Oczyszczacze powietrza znajdują zastosowanie w różnych pomieszczeniach, przyczyniając się do poprawy jakości powietrza i komfortu domowników. Oto jakie korzyści niesie ich stosowanie w poszczególnych przestrzeniach:
● sypialnia – oczyszczacz powietrza w sypialni ma istotne znaczenie dla zdrowego snu i regeneracji organizmu, ponieważ czyste powietrze sprzyja głębokiemu relaksowi, co wpływa na poprawę jakości snu;
● salon – w tym pomieszczeniu spędzasz wiele czasu w ciągu dnia, a oczyszczacz pomoże wyeliminować nieprzyjemne zapachy i inne zanieczyszczenia, np. pochodzące ze środków chemicznych wykorzystywanych do sprzątania;
● biuro – oczyszczacz powietrza eliminuje zanieczyszczenia, takie jak kurz czy drobnoustroje, które mogą negatywnie wpływać na efektywność i samopoczucie, przez co poprawia produktywność i zmniejsza zmęczenie.
Oczyszczacz powietrza to wszechstronne urządzenie, które pomaga uniknąć wielu dolegliwości i gorszego samopoczucia.
Wybór odpowiedniego oczyszczacza powietrza
Przy wyborze oczyszczacza powietrza warto zwrócić uwagę na szereg istotnych parametrów i funkcji. Przede wszystkim ważne są takie czynniki, jak:
● wielkość pomieszczenia – wybierz oczyszczacz o odpowiedniej wydajności, dostosowanej do wielkości pomieszczenia, ponieważ to zagwarantuje skuteczne i efektywne oczyszczanie powietrza;
● wydajność – parametr ten informuje, ile metrów sześciennych powietrza oczyszcza urządzenie w ciągu godziny;
● rodzaje filtrów – wybierz oczyszczacz z wieloetapowym systemem filtracji, który składa się m.in. z filtra węglowego i HEPA.
Decydując się na zakup oczyszczacza powietrza, weź pod uwagę także jego dodatkowe funkcje. Praktyczne rozwiązania to:
● czujnik jakości powietrza – pozwala monitorować poziom zanieczyszczeń i automatycznie dostosowuje pracę oczyszczacza do aktualnych warunków;
● tryb nocny – ta funkcja sprawia, że oczyszczacz pracuje cicho i wydajnie, nie zakłócając snu;
● funkcja nawilżania – oczyszczacze powietrza z nawilżaczem są szczególnie przydatne w okresie grzewczym, gdy powietrze ma niski poziom wilgotności.
Ostatnią kwestią, którą należy wziąć pod uwagę przy wyborze oczyszcza powietrza, są koszty jego użytkowania. Dowiedz się, jak dużo energii zużywa urządzenie, ponieważ to wpłynie na wysokość rachunków za prąd. Poza tym sprawdź, jakie są koszty zakupu nowych filtrów. Te części oczyszczacza wymagają regularnej wymiany, więc istotna jest ich cena i dostępność.
Oczyszczacze powietrza Kärcher
Kärcher oferuje trzy modele oczyszczaczy powietrza z serii AF. Różnią się one wymiarami, wielkością filtra, wydatkiem powietrza, zużyciem energii czy funkcjami. Co ważne, we wszystkich oczyszczaczach powietrza Kärcher zastosowano specjalnie zaprojektowany system filtracji, który składa się z filtra wstępnego, filtra HEPA 13 oraz warstwy aktywnego węgla. Ponadto wszystkie filtry powietrza mają antybakteryjną powłokę, która wychwytuje zanieczyszczenia i niweluje nieprzyjemne zapachy.
Pozostałe zalety, które są wspólne dla wszystkich oczyszczaczy powietrza Kärcher, to:
● skuteczność filtrowania wynosząca 99,95% w przypadku cząsteczek o rozmiarze 0,3 µm;
● system podwójnego wlotu powietrza – gwarantuje wysoki wydatek powietrza;
● wyświetlacz alfanumeryczny wskazujący ilość pyłu PM2,5 (w µg/m³) zawieszonego w powietrzu, jakość powietrza wyświetlaną w postaci kolorowego diagramu oraz temperaturę i wilgotność względną;
● cicha praca;
● tryb automatyczny – czujnik kontroluje pracę oczyszczacza i dostosowuje jego wydajność do aktualnej jakości powietrza;
● funkcja timera – automatycznie wyłącza urządzenie po zaprogramowanym czasie;
● tryb nocny – wentylator działa bardzo cicho, a oświetlenie jest wyłączone.
Wybór odpowiedniego modelu oczyszczacza powietrza Kärcher zależy od wielkości pomieszczenia i miejsca użytkowania.
W pomieszczeniach o powierzchni do 20 m², czyli np. w pokojach dziecięcych, doskonale sprawdzi się oczyszczacz powietrza AF 20. Ten model ma 3 prędkości pracy wentylatora i niewielkie wymiary. Oczyszczacz powietrza AF 30 przeznaczony jest do pomieszczeń o powierzchni od 30 do 40 m². To urządzenie ma 5 prędkości wentylatora, kolorowy wyświetlacz i tryb eco. Najwydajniejszy z serii AF jest oczyszczacz powietrza AF 50, który służy do poprawiania jakości powietrza w pomieszczeniach o powierzchni od 50 do 65 m². Oprócz zalet poprzedników ma także cztery koła skrętne, które ułatwiają transport urządzenia.
Podsumowanie
W obecnych czasach oczyszczacz powietrza powinien znaleźć się w każdym domu, a zwłaszcza gdy jego mieszkańcami są małe dzieci, kobiety w ciąży czy osoby starsze. Dbanie o jakość powietrza w pomieszczeniach przekłada się na stan zdrowia i samopoczucie. Dlatego inwestując w oczyszczacz powietrza, zapewniasz sobie i swoim domownikom zdrowy klimat w domu.