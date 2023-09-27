Zielnik w ogrodzie – jak go zaprojektować i zbudować?

Krok 2 – budowa drewnianych skrzyń i konstrukcji

Po przygotowaniu podłoża możesz przejść do budowy drewnianych skrzyń oraz innych konstrukcji, które będą stanowić strukturę twojego zielnika w ogrodzie. Zastanów się, gdzie dokładnie chcesz umieścić drewniane skrzynie oraz inne elementy konstrukcji. Ustal, czy będą to skrzynie ustawione bezpośrednio na ziemi, czy może podwyższone donice. Rozważ także układ ścieżek, aby umożliwić wygodne poruszanie się po zielniku.

Wybierz kształt i rozmiar drewnianych skrzyń. Skrzynie mogą być kwadratowe, prostokątne lub niesymetryczne. Pamiętaj, że im głębsze skrzynie, tym więcej miejsca na korzenie będą miały rośliny.

Do budowy drewnianych skrzyń musisz użyć drewna dobrej jakości, takiego jak drewno sosnowe, cedrowe lub inne gatunki odporne na warunki atmosferyczne. Ważne jest, aby wybrać drewno, które nie będzie narażone na gnicie ani degradację przez wilgoć i szkodniki. Jeśli nie masz doświadczenia w stolarstwie, skorzystaj z gotowych planów lub projektów skrzyń dostępnych online. Akumulatorowa piła łańcuchowa CNS 18-30 może być przydatna do przycięcia desek lub listew na odpowiednie wymiary. Skrzynie z równo przyciętych desek można złożyć za pomocą wkrętów lub gwoździ. Zwracaj uwagę na to, by konstrukcja była solidna.

Rozważ układ ścieżek między skrzyniami, który umożliwi wygodne poruszanie się i pielęgnację roślin. Ścieżki mogą być wykonane z kostki brukowej, kamieni lub innych materiałów. Pamiętaj też o zachowaniu odpowiednich odległości między skrzyniami, aby umożliwić roślinom rozwój poprzez optymalny dostęp do słońca i wody. Upewnij się również, że drewniane konstrukcje są stabilne i bezpieczne dla użytkowników ogrodu.

Po zbudowaniu skrzyń i innych konstrukcji zabezpiecz drewno odpowiednimi impregnatami lub farbami, aby przedłużyć ich trwałość i chronić je przed działaniem warunków atmosferycznych.