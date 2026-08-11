Mop bawełniany Classic z klapkami 40 cm

Pętelki i zewnętrzne frędzle tego mopa są wykonane głównie z miękkiej bawełny. Nadaje się on do użycia z systemem mopów płaskich z wiadrem i prasą Kärcher.

Ten mop bawełniany Kärcher umożliwia łatwe, bezdotykowe użytkowanie dzięki klapkom i idealnie nadaje się do bardzo dużych ilości zabrudzeń, również na nierównych podłogach. Pętelki i zewnętrzne frędzle tego mopa mają wysoką zawartość bawełny. Równomierne rozmieszczenie pętelek zapewnia optymalne zbieranie brudu i wchłanianie wilgoci, a w połączeniu z gęsto rozmieszczonymi zewnętrznymi frędzlami – bardzo dobre zbieranie grubego brudu i jednocześnie dobry poślizg. Ponadto nakładka na mopa ma łącznie cztery pętle w kolorach niebieskim, czerwonym, żółtym i zielonym. Dzięki systemowi oznaczenia kolorami mop można przeznaczyć do określonego obszaru, który wymaga czyszczenia, co skutecznie zapobiega zanieczyszczeniom krzyżowym, a niepotrzebne pętle można po prostu odciąć. Ten mop bawełniany nadaje się również do użycia w systemie mopów płaskich z wózkiem z podwójnym wiadrem lub wózkiem z pojedynczym wiadrem i prasą.

Specyfikacja

Dane techniczne

Program CLASSIC
Rodzaj podłogi Podłogi twarde / Odporne posadzki
Struktura posadzki Gładka i lekko ustrukturyzowana
Stopień zanieczyszczenia Niski do średniego
Do tkanin Trwałe tkaniny
Szerokość robocza (cm) 40
Dysza do tkanin Klapy
Materiał 70% bawełna / 30% PET
Tkaniny Mieszanka bawełny
Rodzaj produkcji Tkanina wykonana z PET z naszytymi pętlami
Struktura tkanin Stos pętli
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 90
Zalecenie dotyczące prania (°C) 60
Cykle mycia¹⁾ ok. 250
Ilość (szt.) 1
Waga produktu/Waga m² (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 400 / 140

¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.

Mop bawełniany Classic z klapkami 40 cm
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
  • Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro
Środki czyszczące