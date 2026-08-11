Mop bawełniany Classic z klapkami 40 cm
Pętelki i zewnętrzne frędzle tego mopa są wykonane głównie z miękkiej bawełny. Nadaje się on do użycia z systemem mopów płaskich z wiadrem i prasą Kärcher.
Ten mop bawełniany Kärcher umożliwia łatwe, bezdotykowe użytkowanie dzięki klapkom i idealnie nadaje się do bardzo dużych ilości zabrudzeń, również na nierównych podłogach. Pętelki i zewnętrzne frędzle tego mopa mają wysoką zawartość bawełny. Równomierne rozmieszczenie pętelek zapewnia optymalne zbieranie brudu i wchłanianie wilgoci, a w połączeniu z gęsto rozmieszczonymi zewnętrznymi frędzlami – bardzo dobre zbieranie grubego brudu i jednocześnie dobry poślizg. Ponadto nakładka na mopa ma łącznie cztery pętle w kolorach niebieskim, czerwonym, żółtym i zielonym. Dzięki systemowi oznaczenia kolorami mop można przeznaczyć do określonego obszaru, który wymaga czyszczenia, co skutecznie zapobiega zanieczyszczeniom krzyżowym, a niepotrzebne pętle można po prostu odciąć. Ten mop bawełniany nadaje się również do użycia w systemie mopów płaskich z wózkiem z podwójnym wiadrem lub wózkiem z pojedynczym wiadrem i prasą.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|CLASSIC
|Rodzaj podłogi
|Podłogi twarde / Odporne posadzki
|Struktura posadzki
|Gładka i lekko ustrukturyzowana
|Stopień zanieczyszczenia
|Niski do średniego
|Do tkanin
|Trwałe tkaniny
|Szerokość robocza (cm)
|40
|Dysza do tkanin
|Klapy
|Materiał
|70% bawełna / 30% PET
|Tkaniny
|Mieszanka bawełny
|Rodzaj produkcji
|Tkanina wykonana z PET z naszytymi pętlami
|Struktura tkanin
|Stos pętli
|Temperatura czyszczenia (°C)
|maks. 90
|Zalecenie dotyczące prania (°C)
|60
|Cykle mycia¹⁾
|ok. 250
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu/Waga m² (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|400 / 140
¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro
- Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro