Ten mop bawełniany Kärcher umożliwia łatwe, bezdotykowe użytkowanie dzięki klapkom i idealnie nadaje się do bardzo dużych ilości zabrudzeń, również na nierównych podłogach. Pętelki i zewnętrzne frędzle tego mopa mają wysoką zawartość bawełny. Równomierne rozmieszczenie pętelek zapewnia optymalne zbieranie brudu i wchłanianie wilgoci, a w połączeniu z gęsto rozmieszczonymi zewnętrznymi frędzlami – bardzo dobre zbieranie grubego brudu i jednocześnie dobry poślizg. Ponadto nakładka na mopa ma łącznie cztery pętle w kolorach niebieskim, czerwonym, żółtym i zielonym. Dzięki systemowi oznaczenia kolorami mop można przeznaczyć do określonego obszaru, który wymaga czyszczenia, co skutecznie zapobiega zanieczyszczeniom krzyżowym, a niepotrzebne pętle można po prostu odciąć. Ten mop bawełniany nadaje się również do użycia w systemie mopów płaskich z wózkiem z podwójnym wiadrem lub wózkiem z pojedynczym wiadrem i prasą.