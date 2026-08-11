Dane techniczne

Program CLASSIC Rodzaj podłogi Podłogi twarde / Odporne posadzki Struktura posadzki Gładka i lekko ustrukturyzowana Stopień zanieczyszczenia Wysoki Do tkanin Trwałe tkaniny Szerokość robocza (cm) 40 Dysza do tkanin Klapy Materiał 50% PET/20% PA/30% PP Tkaniny 50% PET/20% PA/30% PP Rodzaj produkcji Tkanina wykonana z PET z naszytymi pętlami Struktura tkanin Stos pętli Temperatura czyszczenia (°C) 90 Zalecenie dotyczące prania (°C) 60 Temperatura suszarki (°C) 60 Cykle mycia¹⁾ ok. 300 Ilość (szt.) 1 Waga produktu/Waga m² (kg) 0,1 Wymiary (dł. x szer.) (mm) 400 / 140

¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.