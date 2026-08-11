Mop Premium z mikrofibry, Safe, niebieski, z klapkami, z oznakowaniem ekologicznym UE 40 cm
Połączenie mikrofibry i włókien PP gwarantuje lepsze usuwanie zabrudzeń. Idealny do płytek antypoślizgowych. W połączeniu z trzymakiem padów 6.999-098.0.
Połączenie mikrofibry i włókien PP gwarantuje lepsze usuwanie zabrudzeń. Idealny do płytek antypoślizgowych. W połączeniu z trzymakiem padów 6.999-098.0.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|CLASSIC
|Rodzaj podłogi
|Podłogi twarde / Odporne posadzki
|Struktura posadzki
|Gładka i lekko ustrukturyzowana
|Stopień zanieczyszczenia
|Wysoki
|Do tkanin
|Trwałe tkaniny
|Szerokość robocza (cm)
|40
|Dysza do tkanin
|Klapy
|Materiał
|50% PET/20% PA/30% PP
|Tkaniny
|50% PET/20% PA/30% PP
|Rodzaj produkcji
|Tkanina wykonana z PET z naszytymi pętlami
|Struktura tkanin
|Stos pętli
|Temperatura czyszczenia (°C)
|90
|Zalecenie dotyczące prania (°C)
|60
|Temperatura suszarki (°C)
|60
|Cykle mycia¹⁾
|ok. 300
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu/Waga m² (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|400 / 140
¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro
- Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro