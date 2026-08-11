Mop Premium z mikrofibry, Safe, niebieski, z klapkami, z oznakowaniem ekologicznym UE 40 cm

Połączenie mikrofibry i włókien PP gwarantuje lepsze usuwanie zabrudzeń. Idealny do płytek antypoślizgowych. W połączeniu z trzymakiem padów 6.999-098.0.

Połączenie mikrofibry i włókien PP gwarantuje lepsze usuwanie zabrudzeń. Idealny do płytek antypoślizgowych. W połączeniu z trzymakiem padów 6.999-098.0.

Specyfikacja

Dane techniczne

Program CLASSIC
Rodzaj podłogi Podłogi twarde / Odporne posadzki
Struktura posadzki Gładka i lekko ustrukturyzowana
Stopień zanieczyszczenia Wysoki
Do tkanin Trwałe tkaniny
Szerokość robocza (cm) 40
Dysza do tkanin Klapy
Materiał 50% PET/20% PA/30% PP
Tkaniny 50% PET/20% PA/30% PP
Rodzaj produkcji Tkanina wykonana z PET z naszytymi pętlami
Struktura tkanin Stos pętli
Temperatura czyszczenia (°C) 90
Zalecenie dotyczące prania (°C) 60
Temperatura suszarki (°C) 60
Cykle mycia¹⁾ ok. 300
Ilość (szt.) 1
Waga produktu/Waga m² (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 400 / 140

¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.

Mop Premium z mikrofibry, Safe, niebieski, z klapkami, z oznakowaniem ekologicznym UE 40 cm
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
  • Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro
Środki czyszczące