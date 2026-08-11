Skuteczny, prosty i bezdotykowy: Mop z mikrofibry o krótkim włosiu z pętelkami z mocowaniem za pomocą praktycznych klapek – co zapewnia higieniczny i wydajny proces czyszczenia. W rezultacie można uniknąć kontaktu zanieczyszczeń ze skórą podczas i po sprzątaniu. Drobne, krótkie włókna umożliwiają doskonałe zbieranie wilgoci i zanieczyszczeń dzięki doskonałym właściwościom ściernym oraz zapewniają niezawodną skuteczność czyszczenia. Mop o szerokości 40 centymetrów jest idealny do głębokiego czyszczenia gładkich, delikatnie ustrukturyzowanych i wodoodpornych posadzek. Mop z mikrofibry może być również używany z podwójnym lub pojedynczym wiadrem oraz prasą. Aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego, kodowanie kolorami umożliwia wyraźne przyporządkowanie mopa do danego czyszczonego obszaru. Nadaje się do uchwytów na mopy z klapami o długości 40 cm. .