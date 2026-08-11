Mop Premium z mikrofibry, Twisted, niebieski, z klapkami, z oznakowaniem ekologicznym UE 40 cm
Mop z mikrofibry z krótkim włosiem pętelkowym i praktyczną klapką mocującą . Doskonały do wydajnego użytku z wózkiem jedno- lub dwuwiaderkowym i prasą.
Skuteczny, prosty i bezdotykowy: Mop z mikrofibry o krótkim włosiu z pętelkami z mocowaniem za pomocą praktycznych klapek – co zapewnia higieniczny i wydajny proces czyszczenia. W rezultacie można uniknąć kontaktu zanieczyszczeń ze skórą podczas i po sprzątaniu. Drobne, krótkie włókna umożliwiają doskonałe zbieranie wilgoci i zanieczyszczeń dzięki doskonałym właściwościom ściernym oraz zapewniają niezawodną skuteczność czyszczenia. Mop o szerokości 40 centymetrów jest idealny do głębokiego czyszczenia gładkich, delikatnie ustrukturyzowanych i wodoodpornych posadzek. Mop z mikrofibry może być również używany z podwójnym lub pojedynczym wiadrem oraz prasą. Aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego, kodowanie kolorami umożliwia wyraźne przyporządkowanie mopa do danego czyszczonego obszaru. Nadaje się do uchwytów na mopy z klapami o długości 40 cm. .
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|CLASSIC
|Rodzaj podłogi
|Podłogi twarde / Odporne posadzki
|Struktura posadzki
|Gładka i lekko ustrukturyzowana
|Stopień zanieczyszczenia
|Niski do średniego
|Do tkanin
|Trwałe tkaniny
|Szerokość robocza (cm)
|40
|Dysza do tkanin
|Klapy
|Materiał
|85% PET / 15% PA
|Tkaniny
|mikrofibra
|Rodzaj produkcji
|Dzianina runowa (Warstwa czyszcząca)
|Struktura tkanin
|Stos pętli
|Temperatura czyszczenia (°C)
|maks. 90
|Zalecenie dotyczące prania (°C)
|60
|Temperatura suszarki (°C)
|maks. 60
|Cykle mycia¹⁾
|ok. 300
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu/Waga m² (kg/g/m²)
|0,1 / 350
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|400 / 140
|Wymiary, opakowanie (mm)
|400 x 140 x 10
¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro
- Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro