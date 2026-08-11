Mop Premium z mikrofibry, Twisted, niebieski, z klapkami, z oznakowaniem ekologicznym UE 40 cm

Mop z mikrofibry z krótkim włosiem pętelkowym i praktyczną klapką mocującą . Doskonały do wydajnego użytku z wózkiem jedno- lub dwuwiaderkowym i prasą.

Skuteczny, prosty i bezdotykowy: Mop z mikrofibry o krótkim włosiu z pętelkami z mocowaniem za pomocą praktycznych klapek – co zapewnia higieniczny i wydajny proces czyszczenia. W rezultacie można uniknąć kontaktu zanieczyszczeń ze skórą podczas i po sprzątaniu. Drobne, krótkie włókna umożliwiają doskonałe zbieranie wilgoci i zanieczyszczeń dzięki doskonałym właściwościom ściernym oraz zapewniają niezawodną skuteczność czyszczenia. Mop o szerokości 40 centymetrów jest idealny do głębokiego czyszczenia gładkich, delikatnie ustrukturyzowanych i wodoodpornych posadzek. Mop z mikrofibry może być również używany z podwójnym lub pojedynczym wiadrem oraz prasą. Aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego, kodowanie kolorami umożliwia wyraźne przyporządkowanie mopa do danego czyszczonego obszaru. Nadaje się do uchwytów na mopy z klapami o długości 40 cm. .

Specyfikacja

Dane techniczne

Program CLASSIC
Rodzaj podłogi Podłogi twarde / Odporne posadzki
Struktura posadzki Gładka i lekko ustrukturyzowana
Stopień zanieczyszczenia Niski do średniego
Do tkanin Trwałe tkaniny
Szerokość robocza (cm) 40
Dysza do tkanin Klapy
Materiał 85% PET / 15% PA
Tkaniny mikrofibra
Rodzaj produkcji Dzianina runowa (Warstwa czyszcząca)
Struktura tkanin Stos pętli
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 90
Zalecenie dotyczące prania (°C) 60
Temperatura suszarki (°C) maks. 60
Cykle mycia¹⁾ ok. 300
Ilość (szt.) 1
Waga produktu/Waga m² (kg/g/m²) 0,1 / 350
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 400 / 140
Wymiary, opakowanie (mm) 400 x 140 x 10

¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.

Mop Premium z mikrofibry, Twisted, niebieski, z klapkami, z oznakowaniem ekologicznym UE 40 cm
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
  • Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro
Środki czyszczące