Mop Premium z mikrofibry, Twisted, niebieski, z taśmą mocującą i oznakowaniem ekologicznym UE 60 cm
Mop z mikrofibry o krótkich włóknach, zapięciem na rzep, do jednoetapowego wycierania gładkich i twardych posadzek o lekkiej strukturze. Odpowiedni do metody natryskowej i zastosowań po wstępnym przygotowaniu.
Ten mop na rzep z mikrofibry opracowano specjalnie z myślą o sprzątaniu obszarów wrażliwych pod względem higieny, takich jak placówki opieki medycznej. Wykonany jest z wysokiej jakości materiałów i posiada poręczne zapięcie na rzep, które ułatwia mocowanie i zdejmowanie go z uchwytu. Dzięki strukturze o krótkich włóknach mop idealnie nadaje się do czyszczenia gładkich i twardych podłóg o lekkiej strukturze. Delikatne mikrowłókna mopa na rzep zapewniają nie tylko równomierne, łatwe przesuwanie, ale także doskonałe wchłanianie wilgoci, a tym samym zanieczyszczeń i pyłu. Szersze krawędzie po bokach mopa z krótkimi włóknami niezawodnie usuwają luźne zabrudzenia z zakamarków i narożników. Mop o szerokości 60 centymetrów może być używany zarówno do metody natryskowej, jak i do zastosowań po wstępnym przygotowaniu powierzchni.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|ADVANCED
|Rodzaj podłogi
|Podłogi twarde / Odporne posadzki
|Struktura posadzki
|Gładka i lekko ustrukturyzowana
|Stopień zanieczyszczenia
|Niski do średniego
|Do tkanin
|Trwałe tkaniny
|Szerokość robocza (cm)
|60
|Dysza do tkanin
|Na rzep
|Materiał
|85% PET / 15% PA
|Tkaniny
|mikrofibra
|Rodzaj produkcji
|Dzianina runowa (Warstwa czyszcząca)
|Struktura tkanin
|Stos pętli
|Temperatura czyszczenia (°C)
|maks. 90
|Zalecenie dotyczące prania (°C)
|60
|Temperatura suszarki (°C)
|maks. 60
|Cykle mycia¹⁾
|ok. 250
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu/Waga m² (kg/g/m²)
|0,1 / 440
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|600 / 120
|Wymiary, opakowanie (mm)
|600 x 120 x 15
¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro