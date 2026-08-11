Mop Premium z mikrofibry, Twisted, niebieski, z taśmą mocującą i oznakowaniem ekologicznym UE 60 cm

Mop z mikrofibry o krótkich włóknach, zapięciem na rzep, do jednoetapowego wycierania gładkich i twardych posadzek o lekkiej strukturze. Odpowiedni do metody natryskowej i zastosowań po wstępnym przygotowaniu.

Ten mop na rzep z mikrofibry opracowano specjalnie z myślą o sprzątaniu obszarów wrażliwych pod względem higieny, takich jak placówki opieki medycznej. Wykonany jest z wysokiej jakości materiałów i posiada poręczne zapięcie na rzep, które ułatwia mocowanie i zdejmowanie go z uchwytu. Dzięki strukturze o krótkich włóknach mop idealnie nadaje się do czyszczenia gładkich i twardych podłóg o lekkiej strukturze. Delikatne mikrowłókna mopa na rzep zapewniają nie tylko równomierne, łatwe przesuwanie, ale także doskonałe wchłanianie wilgoci, a tym samym zanieczyszczeń i pyłu. Szersze krawędzie po bokach mopa z krótkimi włóknami niezawodnie usuwają luźne zabrudzenia z zakamarków i narożników.  Mop o szerokości 60 centymetrów może być używany zarówno do metody natryskowej, jak i do zastosowań po wstępnym przygotowaniu powierzchni. 

Specyfikacja

Dane techniczne

Program ADVANCED
Rodzaj podłogi Podłogi twarde / Odporne posadzki
Struktura posadzki Gładka i lekko ustrukturyzowana
Stopień zanieczyszczenia Niski do średniego
Do tkanin Trwałe tkaniny
Szerokość robocza (cm) 60
Dysza do tkanin Na rzep
Materiał 85% PET / 15% PA
Tkaniny mikrofibra
Rodzaj produkcji Dzianina runowa (Warstwa czyszcząca)
Struktura tkanin Stos pętli
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 90
Zalecenie dotyczące prania (°C) 60
Temperatura suszarki (°C) maks. 60
Cykle mycia¹⁾ ok. 250
Ilość (szt.) 1
Waga produktu/Waga m² (kg/g/m²) 0,1 / 440
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 600 / 120
Wymiary, opakowanie (mm) 600 x 120 x 15

¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.

Mop Premium z mikrofibry, Twisted, niebieski, z taśmą mocującą i oznakowaniem ekologicznym UE 60 cm
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
Środki czyszczące