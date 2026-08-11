Ten mop na rzep z mikrofibry opracowano specjalnie z myślą o sprzątaniu obszarów wrażliwych pod względem higieny, takich jak placówki opieki medycznej. Wykonany jest z wysokiej jakości materiałów i posiada poręczne zapięcie na rzep, które ułatwia mocowanie i zdejmowanie go z uchwytu. Dzięki strukturze o krótkich włóknach mop idealnie nadaje się do czyszczenia gładkich i twardych podłóg o lekkiej strukturze. Delikatne mikrowłókna mopa na rzep zapewniają nie tylko równomierne, łatwe przesuwanie, ale także doskonałe wchłanianie wilgoci, a tym samym zanieczyszczeń i pyłu. Szersze krawędzie po bokach mopa z krótkimi włóknami niezawodnie usuwają luźne zabrudzenia z zakamarków i narożników. Mop o szerokości 60 centymetrów może być używany zarówno do metody natryskowej, jak i do zastosowań po wstępnym przygotowaniu powierzchni.