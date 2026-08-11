Zestaw mopa Premium z mocowaniem na rzep z ergonomiczną rączką 40 cm
Zestaw: trzonek teleskopowy z podwójną, ergonomiczną rączką skrętną i ergonomicznym uchwytem z mocowaniem na rzep i przegubem.
Płaski system mopujący z uchwytem, z mocowaniem na taśmę, do użycia zarówno jako wstępnie nasączony lub nasączony na żądanie z użyciem stacji nasączania. Idealny do profesjonalnego i ergonomicznego czyszczenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Dysza do tkanin
|Na rzep
|Szerokość robocza (cm)
|40
|Rodzaj uchwytu
|Teleskopowe
|Materiał
|Aluminium / PP / guma
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,2
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|400 x 95
|Wymiary, opakowanie (mm)
|400 x 95 x 100
Wyposażenie
- Złącze Ergo
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Aktualny asortyment
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro
- Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro