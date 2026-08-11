Zestaw mopa Premium z mocowaniem na rzep z ergonomiczną rączką 40 cm

Zestaw: trzonek teleskopowy z podwójną, ergonomiczną rączką skrętną i ergonomicznym uchwytem z mocowaniem na rzep i przegubem.

Płaski system mopujący z uchwytem, z mocowaniem na taśmę, do użycia zarówno jako wstępnie nasączony lub nasączony na żądanie z użyciem stacji nasączania. Idealny do profesjonalnego i ergonomicznego czyszczenia.

Specyfikacja

Dane techniczne

Dysza do tkanin Na rzep
Szerokość robocza (cm) 40
Rodzaj uchwytu Teleskopowe
Materiał Aluminium / PP / guma
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,9
Waga z opakowaniem (kg) 1,2
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 400 x 95
Wymiary, opakowanie (mm) 400 x 95 x 100

Wyposażenie

  • Złącze Ergo
Zestaw mopa Premium z mocowaniem na rzep z ergonomiczną rączką 40 cm

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Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
  • Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro
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