Zestaw mopa Premium z systemem kieszeniowym, SafeClip i ergonomiczną rączką 40 cm
Zestaw: trzonek teleskopowy z podwójną, ergonomiczną rączką skrętną, SafeClip i ergonomicznym uchwytem z przegubem.
Płaski system mopujący z kieszeniami, do użycia zarówno jako wstępnie nasączony lub nasączony na żądanie z użyciem stacji nasączającej. Idealny do profesjonalnego czyszczenia z najwyższą ergonomią.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Dysza do tkanin
|Kieszenie
|Szerokość robocza (cm)
|40
|Rodzaj uchwytu
|Teleskopowe
|Materiał
|Aluminium / PP / guma
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|1,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,7
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|400 x 110
|Wymiary, opakowanie (mm)
|400 x 110 x 50
Wyposażenie
- Złącze Ergo
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Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro
- Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro