Zestaw mopa Premium z systemem kieszeniowym, SafeClip i ergonomiczną rączką 40 cm

Zestaw: trzonek teleskopowy z podwójną, ergonomiczną rączką skrętną, SafeClip i ergonomicznym uchwytem z przegubem.

Płaski system mopujący z kieszeniami, do użycia zarówno jako wstępnie nasączony lub nasączony na żądanie z użyciem stacji nasączającej. Idealny do profesjonalnego czyszczenia z najwyższą ergonomią.

Specyfikacja

Dane techniczne

Dysza do tkanin Kieszenie
Szerokość robocza (cm) 40
Rodzaj uchwytu Teleskopowe
Materiał Aluminium / PP / guma
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 1,4
Waga z opakowaniem (kg) 1,7
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 400 x 110
Wymiary, opakowanie (mm) 400 x 110 x 50

Wyposażenie

  • Złącze Ergo
Zestaw mopa Premium z systemem kieszeniowym, SafeClip i ergonomiczną rączką 40 cm

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Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
  • Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro
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