Zapasowa ściągaczka gumowa twarda, 92 cm, 10 szt.
Twarda, wymienna gumowa ściągaczka Kärcher o długości 92 cm. Do stosowania ze wszystkimi szynami V ze stali nierdzewnej firmy Kärcher.
Do czyszczenia bez smug: twarda, wymienna guma ściągaczka Kärcher o długości 92 cm. Specjalny kształt i wulkanizacja gwarantują bardzo dobre efekty czyszczenia i długą żywotność. Do stosowania ze wszystkimi szynami V ze stali nierdzewnej firmy Kärcher.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Materiał
|Kauczuk styrenowo-butadienowy
|Ilość (szt.)
|10
|Waga produktu (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,6
|Długość (mm)
|920
|Wymiary, opakowanie (mm)
|920 x 19 x 20
Zastosowania
- Okna