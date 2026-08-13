Zapasowa ściągaczka gumowa twarda, 92 cm, 10 szt.

Twarda, wymienna gumowa ściągaczka Kärcher o długości 92 cm. Do stosowania ze wszystkimi szynami V ze stali nierdzewnej firmy Kärcher.

Do czyszczenia bez smug: twarda, wymienna guma ściągaczka Kärcher o długości 92 cm. Specjalny kształt i wulkanizacja gwarantują bardzo dobre efekty czyszczenia i długą żywotność. Do stosowania ze wszystkimi szynami V ze stali nierdzewnej firmy Kärcher.

Specyfikacja

Dane techniczne

Materiał Kauczuk styrenowo-butadienowy
Ilość (szt.) 10
Waga produktu (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,6
Długość (mm) 920
Wymiary, opakowanie (mm) 920 x 19 x 20
Zastosowania
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