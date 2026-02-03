W linii HD kompakt główny nacisk położono na zmniejszenie wymiarów oraz wagę urządzenia. Urządzenie ze względu na swój niewielki rozmiar oraz wagę może pracować wszędzie tam gdzie trudno dotrzeć, lub często trzeba pracować w różnych miejscach. Dodatkowe uchwyty dają możliwość transportu urządzenia wraz z dodatkowym wyposażeniem. Urządzenie może pracować w pozycji pionowej i poziomej. Mosiężna głowica pompy oraz automatyczny system redukujący ciśnienie wpływają na wydłużenie żywotności urządzenia. Duży filtr wody zabezpiecza pompę przed zanieczyszczeniami mogącymi znajdować się w wodzie. W standardzie pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force z obrotową lancą, 10 m wąż wysokociśnieniowy i dysza trójstopniowa manualna. Technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Dodatkowo urządzenie posiada system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów.