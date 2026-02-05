RM 55 ASF Uniwersalny środek czyszczący, 2.5l

Skuteczny środek w koncentracie, przeznaczony do mycia wysokociśnieniowego. Pomocny w usuwaniu uporczywych zanieczyszczeń z tłuszczu, oleju i zabrudzeń emisyjnych. Polecany do czyszczenia elewacji.

Neutralny środek czyszczący PressurePro Active Cleaner RM 55 Kärcher to wszechstronny, zawierający środki powierzchniowo czynne, bez silikonu i łatwy do oddzielenia uniwersalny produkt do czyszczenia. Został opracowany specjalnie na potrzeby czyszczenia wysokim ciśnieniem oraz zimną wodą. Skutecznie usuwa olej, smar i białka, a także pyłki, pozostałości owadów i różne emisyjne zanieczyszczenia. Może być bezpiecznie stosowany w przypadku podatnych na działanie alkalicznych środków powierzchni takich jak: aluminium, tworzywa sztuczne i malowane powierzchnie. Aktywny środek czyszczący może być zatem stosowany zarówno jako środek czyszczący do elewacji, jak i powierzchni roboczych, maszyn, chłodni i przenośników taśmowych w przemyśle spożywczym. Umożliwia również delikatne czyszczenie poczekalni i palarni na przystankach autobusowych, dworcach kolejowych i lotniskach, a także mebli z tworzywa sztucznego wykorzystywanych na potrzeby cateringu organizowanego na zewnątrz.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 2,5
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 4
pH 10
Waga (kg) 2,5
Waga z opakowaniem (kg) 2,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 129 x 127 x 300

Właściwości

  • Uniwersalny środek do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem
  • Rozpuszcza olej, tłuszcz i zabrudzenia mineralne
  • Bardzo dobre właściwości czyszczące, zwłasza w zimnej wodzie
  • Bezpieczne działanie czyszczące
  • Przyjemny, świeży zapach
  • Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
  • Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
  • Wolny od NTA
  • Nie zawiera silikonów
  • Odpowiedni dla powierzchni wrażliwych na zasady np. aluminium
RM 55 ASF Uniwersalny środek czyszczący, 2.5l
RM 55 ASF Uniwersalny środek czyszczący, 2.5l
RM 55 ASF Uniwersalny środek czyszczący, 2.5l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Czyszczenie pojazdów użytkowych
  • Mycie samochodów/silników
  • Czyszczenie części maszynowych
  • Czyszczenie fasad
  • Powierzchnie tekstylne