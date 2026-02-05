Neutralny środek czyszczący PressurePro Active Cleaner RM 55 Kärcher to wszechstronny, zawierający środki powierzchniowo czynne, bez silikonu i łatwy do oddzielenia uniwersalny produkt do czyszczenia. Został opracowany specjalnie na potrzeby czyszczenia wysokim ciśnieniem oraz zimną wodą. Skutecznie usuwa olej, smar i białka, a także pyłki, pozostałości owadów i różne emisyjne zanieczyszczenia. Może być bezpiecznie stosowany w przypadku podatnych na działanie alkalicznych środków powierzchni takich jak: aluminium, tworzywa sztuczne i malowane powierzchnie. Aktywny środek czyszczący może być zatem stosowany zarówno jako środek czyszczący do elewacji, jak i powierzchni roboczych, maszyn, chłodni i przenośników taśmowych w przemyśle spożywczym. Umożliwia również delikatne czyszczenie poczekalni i palarni na przystankach autobusowych, dworcach kolejowych i lotniskach, a także mebli z tworzywa sztucznego wykorzystywanych na potrzeby cateringu organizowanego na zewnątrz.