Dzięki wysokowydajnej dysze rotacyjnej (rozmiar 035) wewnętrzne straty mocy zostały zminimalizowane, a jakość spryskiwania znacząco poprawiona. Dysza generuje obrotowy strumień punktowy, który osiąga 10-krotnie wyższą moc czyszczenia. W porównaniu z poprzednią wersją zapewnia do 50% wyższą wydajność i powierzchnię czyszczenia. Dysza ceramiczna i ceramiczny pierścień łożyskowy zapewniają bardzo długi czas pracy. Dysza rotacyjna pracuje przy ciśnieniu roboczym maks. 180 barów/18 MPa oraz w temperaturze wody maks. 60°C.