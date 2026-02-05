RM 838 Alkaliczna piana, 20l
Alkaliczna piana do bezdotykowego czyszczenia pojazdów. Z łatwością usuwa uporczywy tłusty brud, insekty oraz zabrudzenia uliczne i olejowe jednocześnie bedąc delikatną dla lakieru.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|20
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|pH
|13
|Waga z opakowaniem (kg)
|22,8
Właściwości
- Wydajny środek czyszczący do bezdotykowego mycia pojazdów
- usuwa uporczywe plamy z oleju i smaru, a także sadzy, żywicy, resztek owadów i brudu ulicznego
- zwiększona wydajność czyszczenia dzięki mikrokryształkom
- bardzo skuteczny dzięki dobrze zwilżalnej, obfitej i przylegającej pianie
- Idealny do zastosowania z lancą wielofunkcyjną MultiApp
- bezszczotkowe czyszczenie zapobiega powstawaniu mikro-zarysowań
- niezwykle delikatny dla malowanych, stalowych i aluminiowych felg
- wysoce wydajny
- Bardzo krótki czas kontaktu
- Przyjemny, świeży zapach
- zgodny z VDA
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- Niebezpieczny
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- H290 Może powodować korozję metali.
- H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
- Z 20 Zawiera Limonene. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Wideo
Zastosowania
- Samochody osobowe, ciężarowe, rowery
- Czyszczenie pojazdów
- Komercyjne czyszczenie pojazdów