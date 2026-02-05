RM 838 Alkaliczna piana, 20l

Alkaliczna piana do bezdotykowego czyszczenia pojazdów. Z łatwością usuwa uporczywy tłusty brud, insekty oraz zabrudzenia uliczne i olejowe jednocześnie bedąc delikatną dla lakieru.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 20
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 13
Waga z opakowaniem (kg) 22,8

Właściwości

  • Wydajny środek czyszczący do bezdotykowego mycia pojazdów
  • usuwa uporczywe plamy z oleju i smaru, a także sadzy, żywicy, resztek owadów i brudu ulicznego
  • zwiększona wydajność czyszczenia dzięki mikrokryształkom
  • bardzo skuteczny dzięki dobrze zwilżalnej, obfitej i przylegającej pianie
  • Idealny do zastosowania z lancą wielofunkcyjną MultiApp
  • bezszczotkowe czyszczenie zapobiega powstawaniu mikro-zarysowań
  • niezwykle delikatny dla malowanych, stalowych i aluminiowych felg
  • wysoce wydajny
  • Bardzo krótki czas kontaktu
  • Przyjemny, świeży zapach
  • zgodny z VDA
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Niebezpieczny
  • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
  • H290 Może powodować korozję metali.
  • H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
  • P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
  • P405 Przechowywać pod zamknięciem.
  • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
  • Z 20 Zawiera Limonene. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Zastosowania
  • Samochody osobowe, ciężarowe, rowery
  • Czyszczenie pojazdów
  • Komercyjne czyszczenie pojazdów
