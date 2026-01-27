Avkalkningspulver (6x17g), 17g

Kalkar effektivt av t ex ångtvättar eller kaffebryggare. Avkalkning förlänger livslängden på din produkt och ger lägre energiförbrukning.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (g) 6 x 17
Förpackningsenhet (Del(ar)) 15
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 205 x 125 x 20
Produkt
  • Anpassad för Kärcher-enheter med garanterad materialkompatibilitet
  • Tillverkad i Tyskland
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
  • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.’
  • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405 Förvaras inlåst.
  • P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
Användningsområden
  • Avkalkningsmedel för Kärchers ångtvättar
  • Avkalningsmedel för t ex kaffekokare och vattenkokare.