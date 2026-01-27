Avkalkningspulver (6x17g), 17g
Kalkar effektivt av t ex ångtvättar eller kaffebryggare. Avkalkning förlänger livslängden på din produkt och ger lägre energiförbrukning.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (g)
|6 x 17
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|15
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|205 x 125 x 20
Produkt
- Anpassad för Kärcher-enheter med garanterad materialkompatibilitet
- Tillverkad i Tyskland
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
- H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
- P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.’
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405 Förvaras inlåst.
- P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Avkalkningsmedel för Kärchers ångtvättar
- Avkalningsmedel för t ex kaffekokare och vattenkokare.