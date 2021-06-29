Biltvättar - Tvättsystem och tvättbås
Att hålla fordonen rena – oavsett om de gäller personbilar eller nyttofordon – ger inte bara ett positivt intryck. Det spelar också en viktig roll för säkerhet och värdebevarande. Biltvättar och självbetjäningstvättar är vinstgivande kontrakterade rengöringslösningar för bilhandlare, biltvättar, verkstäder och tankstationer. Portaltvättar för nyttofordon och mobila fordonstvättar med en borste hjälper transportföretag och bussbolag att hålla sina fordonsflottor skinande rena.
Lönsam sidoverksamhet för verkstäder, tankstationer och bilhandlare
Många bilägare är stolta över att hålla sitt fordon i gott skick. De ser till att fordonet är rent och välskött inte bara av visuella skäl, utan även av säkerhetsskäl och för att värdebevarande spelar en viktig roll. De besöker därför regelbundet platser där de kan tvätta sitt fordon och utföra underhåll. Följaktligen kan portaltvättar och självbetjäningssystem utgöra en lönsam sidoverksamhet för bilverkstäder, tankstationer och bilhandlare. Tvättcentraler drar även nytta av kostnadseffektiva och miljövänliga system. Det är viktigt att tvättsystemets storlek och utrustning optimalt anpassas till målgruppen och antalet fordon som tvättas varje dag för att bli lönsamma. Om fordonsägare imponeras av tvättresultaten kan operatörerna räkna med att kunderna återkommer.
Kostnadseffektiv rengöring för transportföretag och bussbolag
Under många år har bussar och lastbilar blivit allt viktigare verktyg för transport av människor och gods. Renligheten spelar också en avgörande roll i att upprätthålla leveranskedjor och få processer att fungera sömlöst.
Effektiva tvättprocesser sparar både tid och pengar
För att spara både arbetskostnader och tid krävs extra hög tvättkvalitet och snabb rengöring vid rengöring av nyttofordon: Det beror på att ju effektivare rengöringsprocessen är, desto snabbare kan nyttofordon återvända till sina transportuppgifter. Det är också viktigt att ha ett flexibelt tvättprogram för att klara kraven för olika fordonstyper och material, liksom för olika typer av smuts. Storleken och formen hos ett nyttofordon kräver dock inte bara en speciell teknik för tvätten. Även tvättkemikalierna måste vara rätt för att man ska kunna rengöra fordonet kostnadseffektivt.
Renligheten bevarar värdet hos fordonsflottor
Oavsett om det gäller hyrbilar, lastbilar, bussflottor eller kommunala fordon: Om du hela tiden håller dina fordon rena får de längre livslängd och blir lättare att underhålla, beroende på mängden smuts. Det går att hålla fordonen i gott skick bara om de är rena eftersom eventuella skador då syns bättre.