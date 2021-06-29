Biltvättar - Tvättsystem och tvättbås

Lönsam sidoverksamhet för verkstäder, tankstationer och bilhandlare

Många bilägare är stolta över att hålla sitt fordon i gott skick. De ser till att fordonet är rent och välskött inte bara av visuella skäl, utan även av säkerhetsskäl och för att värdebevarande spelar en viktig roll. De besöker därför regelbundet platser där de kan tvätta sitt fordon och utföra underhåll. Följaktligen kan portaltvättar och självbetjäningssystem utgöra en lönsam sidoverksamhet för bilverkstäder, tankstationer och bilhandlare. Tvättcentraler drar även nytta av kostnadseffektiva och miljövänliga system. Det är viktigt att tvättsystemets storlek och utrustning optimalt anpassas till målgruppen och antalet fordon som tvättas varje dag för att bli lönsamma. Om fordonsägare imponeras av tvättresultaten kan operatörerna räkna med att kunderna återkommer.