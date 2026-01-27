CarpetPro Cleaner RM 760 Powder Classic, 10kg

Populärt grundrengöringsmedel i pulverform för rengöring av textilier.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (kg) 10
Förpackningsenhet (Del(ar)) 1
pH 8,2
Vikt (kg) 10
Vikt inkl. förpackning (kg) 10,5
Mått (L × B × H) (mm) 292 x 292 x 257
Produkt
  • Effektiv grundrengöring för sprayextraktionsrengöring av textilbeläggningar och inredning
  • Löser tjock olja, fett- och mineralfläckar
  • Skonsam mot material
  • Aktiv rengöring i alla temperaturstadier
  • Förbättrar golvhygienen
  • Utan blekmedel
  • Angenäm och frisk doft
CarpetPro Cleaner RM 760 Powder Classic, 10kg
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
  • Fara
  • H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
  • P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
Användningsområden
  • Bilrekond
  • Textilytor