CarpetPro Cleaner RM 760 Powder Classic, 10kg
Populärt grundrengöringsmedel i pulverform för rengöring av textilier.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (kg)
|10
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|1
|pH
|8,2
|Vikt (kg)
|10
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|10,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|292 x 292 x 257
Produkt
- Effektiv grundrengöring för sprayextraktionsrengöring av textilbeläggningar och inredning
- Löser tjock olja, fett- och mineralfläckar
- Skonsam mot material
- Aktiv rengöring i alla temperaturstadier
- Förbättrar golvhygienen
- Utan blekmedel
- Angenäm och frisk doft
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
- Fara
- H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
- P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
Användningsområden
- Bilrekond
- Textilytor