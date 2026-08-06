BORSTAR FÖR OKÄNSLIGA STENGOLV
Rengör okänsliga stengolv med dessa skonsamma borstar, speciellt framtagna för våra golvtvättar. Tack vare den vävda nylonborsten med slipande effekt tas extra hårt sittande smuts enkelt bort och även sprickor och klinkerfogar blir skinande rena. Borstarna skall inte användas på känsliga stengolv, exempelvis marmor eller terrakotta. Kan tvättas i maskin i 60°C.
Egenskaper och fördelar
Integrerade borst
- För borttagning av hårt sittande smuts utan ansträngning.
- Även springor och ojämna golv blir skinande rena.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Vit
|Vikt (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|300 x 60 x 60