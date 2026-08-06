Rengör okänsliga stengolv med dessa skonsamma borstar, speciellt framtagna för våra golvtvättar. Tack vare den vävda nylonborsten med slipande effekt tas extra hårt sittande smuts enkelt bort och även sprickor och klinkerfogar blir skinande rena. Borstarna skall inte användas på känsliga stengolv, exempelvis marmor eller terrakotta. Kan tvättas i maskin i 60°C.