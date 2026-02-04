HT-SLANG H 10 Q 10M
Reservhögtrycksslang med Quick Connect adapter för snabb anslutning till högtryckstvätten. Passar till alla Kärcher enheter i klass K 4-K 7 med slangvinda. Högtrycksslangen är 10 meter lång och är lämplig för temperaturer upp till 60 °C och ett tryck upp till 180 bar.
För snabb och bekväm rengöring: Den 10 meter långa reservhögtrycksslangen kan enkelt anslutas till Kärcher högtryckstvättar i klass K 4 till K 7 med slangvinda och Quick Connect-adaptrar från 2009 års tillverkning och framåt. Högtrycksslangen är 10 meter lång och lämplig för temperaturer upp till 60 °C och ett tryck upp till 180 bar.
Egenskaper och fördelar
Ersättningsslang 10 m
- Stor arbetsradie
Quick Connect-adapter
- Högtrycksslangen är lätt att hantera, kan snabbt klickas i och ur maskinen och spolhandtaget.
Quick Connect system
- För enkel rengöring
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,9
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|245 x 264 x 65
