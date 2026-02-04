För snabb och bekväm rengöring: Den 10 meter långa reservhögtrycksslangen kan enkelt anslutas till Kärcher högtryckstvättar i klass K 4 till K 7 med slangvinda och Quick Connect-adaptrar från 2009 års tillverkning och framåt. Högtrycksslangen är 10 meter lång och lämplig för temperaturer upp till 60 °C och ett tryck upp till 180 bar.