Reservhögtrycksslang med Quick Connect adapter för snabb anslutning till högtryckstvätten. Passar till alla Kärcher enheter i klass K 4-K 7 med slangvinda. Högtrycksslangen är 10 meter lång och är lämplig för temperaturer upp till 60 °C och ett tryck upp till 180 bar.

För snabb och bekväm rengöring: Den 10 meter långa reservhögtrycksslangen kan enkelt anslutas till Kärcher högtryckstvättar i klass K 4 till K 7 med slangvinda och Quick Connect-adaptrar från 2009 års tillverkning och framåt. Högtrycksslangen är 10 meter lång och lämplig för temperaturer upp till 60 °C och ett tryck upp till 180 bar.

Egenskaper och fördelar
Ersättningsslang 10 m
  • Stor arbetsradie
Quick Connect-adapter
  • Högtrycksslangen är lätt att hantera, kan snabbt klickas i och ur maskinen och spolhandtaget.
Quick Connect system
  • För enkel rengöring
Färg Svart
Vikt (kg) 0,9
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,1
Mått (L × B × H) (mm) 245 x 264 x 65
